/महबूबा मुफ्ती ने NC के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के निमंत्रण को ठुकराया, अनुच्छेद 370 को मुद्दा बनाने की मांग की

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के निमंत्रण को साफ तौर पर ठुकरा दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होगी जिसका एकमात्र मकसद जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा (statehood) बहाल करना हो. NC के संरक्षक डॉ. फारूक अब्दुल्ला को लिखे एक विस्तृत और कड़े शब्दों वाले पत्र में मुफ़्ती ने जोर दिया कि किसी भी सार्थक राजनीतिक आंदोलन का केंद्र अनुच्छेद 370 की बहाली होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके बिना की जाने वाली मांगें J&K के लोगों के अधिकारों और सम्मान के साथ 'शर्मनाक समझौता' (shameful surrender) होंगी.
मुफ़्ती ने फारूक अब्दुल्ला को लिखे पत्र में कहा, "हमें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर अनुच्छेद 370 के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए. इसके बिना किसी भी चीज़ की मांग करना हमारे अधिकारों और सम्मान के साथ शर्मनाक समझौते के बराबर होगा."
निमंत्रण देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का धन्यवाद करते हुए, PDP प्रमुख ने कहा कि उन्होंने यह फैसला "गंभीर सोच-विचार और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ चर्चा" के बाद लिया है. महबूबा ने कहा, "मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल होना हमारे लिए उचित नहीं होगा जिसका एकमात्र मकसद राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग हो."
मुफ़्ती ने तर्क दिया कि विरोध प्रदर्शन को केवल राज्य के दर्जे तक सीमित रखने से BJP के उस नैरेटिव को वैधता मिलेगी जो अनुच्छेद 370 को दरकिनार करता है. साथ ही, इससे 5 अगस्त 2019 की घटनाओं को कम करके आंकने का खतरा भी पैदा होगा, जब जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था और राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया था.
उन्होंने इस फैसले को चुपके से किया गया "गैर-कानूनी और असंवैधानिक आत्मघाती कदम" (hara-kiri) बताया. उन्होंने कहा कि इससे J&K के लोगों को "सामूहिक अपमान और अमानवीय व्यवहार" का सामना करना पड़ा, जबकि भारत में इसके विलय का आधार संवैधानिक गारंटी ही थीं. 2024 के विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले जनादेश का ज़िक्र करते हुए, मुफ़्ती ने डॉ. फ़ारूक़ अब्दुल्ला को NC के घोषणापत्र में किए गए वादों की याद दिलाई.
“कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर, मुझे यकीन है कि आप हमारे लोगों के लिए अनुच्छेद 370 के न सिर्फ़ भावनात्मक, बल्कि व्यावहारिक महत्व को भी समझते हैं. यही वजह है कि कश्मीर की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों, जिनमें PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं, ने 2024 के चुनावों के लिए अपने घोषणापत्रों में अनुच्छेद 370 को बहाल करने को एक मुख्य एजेंडा के तौर पर साफ़ तौर पर शामिल किया था.” — महबूबा ने याद दिलाया.
उन्होंने कहा कि NC की ज़बरदस्त जीत से पता चलता है कि लोगों को पार्टी पर कितना भरोसा है कि वह शांतिपूर्ण संघर्ष के ज़रिए J&K का स्पेशल स्टेटस और बची हुई शक्तियां (रेसिडुअरी पावर्स) वापस लाएगी.
नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए आरोप
पिछले दो सालों में NC के कामकाज पर गहरी चिंता जताते हुए मुफ़्ती ने पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने J&K के बड़े राजनीतिक संघर्ष को "राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) पाने की सीमित और कमज़ोर होती कहानी" तक सीमित करके BJP के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि NC सरकार कई विवादित फ़ैसलों में "सिर्फ़ मूक दर्शक ही नहीं रही, बल्कि अफ़सोस की बात है कि वह भी उतनी ही दोषी रही है."
मुफ़्ती ने आरोप लगाया कि "आपकी सरकार विकास के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकालने, जमात और उससे जुड़े स्कूलों को परेशान करने, मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में लेने, हमारे समृद्ध साहित्य को व्यवस्थित रूप से हटाने और J&K के नाज़ुक पर्यावरण को बेरहमी से नष्ट करने जैसे अधिकार छीनने वाले नीतिगत फ़ैसलों में सिर्फ़ मूक दर्शक ही नहीं रही, बल्कि अफ़सोस की बात है कि वह भी उतनी ही दोषी रही है."
मुफ़्ती ने लद्दाख में हाल की घटनाओं से प्रेरणा ली, जहाँ एकजुट नेतृत्व ने कुछ संवैधानिक गारंटियों को बहाल करने के लिए केंद्र के साथ सार्थक बातचीत की. उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने J&K में भी ऐसी ही एकजुट कोशिश का सुझाव दिया था, लेकिन अफ़सोस जताया कि NC अपने जनादेश का इस्तेमाल सिर्फ़ राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कर रही है.
गुपकार डिक्लेरेशन की बात
2019 में आर्टिकल 370 को हटाने से ठीक पहले की अपनी कोशिशों को याद करते हुए, मुफ़्ती ने कहा कि उन्होंने एक साझा मंच बनाने के लिए दूसरों के साथ मिलकर गुपकार में फ़ारूक़ अब्दुल्ला के घर जाकर उनसे बात की थी. उस पहल से ही बाद में 'पीपल्स अलायंस फ़ॉर गुपकार डिक्लेरेशन' (PAGD) बना.
उन्होंने फ़ारूक़ अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों से अपील की कि वे एक बार फिर सभी क्षेत्रीय पार्टियों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाकर पहल करें.
मुफ़्ती ने सुझाव दिया, "शायद पहला कदम सर्वदलीय बैठक बुलाना हो सकता है... ताकि कई मुद्दों पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके. एक ईमानदार और सार्थक राजनीतिक प्रक्रिया तभी शुरू हो सकती है जब बुनियादी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग करना और जमात-ए-इस्लामी समेत सामाजिक-राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग करना शामिल है." उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य का दर्जा बहाल करना कोई एक बार की घटना नहीं हो सकती, इसके लिए लगातार राजनीतिक कोशिशों और बातचीत की ज़रूरत है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री को करनी चाहिए.
अपनी बात खत्म करते हुए महबूबा मुफ़्ती ने चेतावनी दी कि लोगों की उम्मीदों को सिर्फ़ "राज्य का दर्जा पाने की छोटी, संकीर्ण सोच वाली और नुकसानदेह मांग" तक सीमित कर देना बहुत बड़ा अन्याय और धोखा होगा.
मुफ़्ती ने कहा, "हमें पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर आर्टिकल 370 के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा. इसके बिना कुछ भी मांगना हमारे अधिकारों और सम्मान के साथ शर्मनाक समझौता होगा—एक ऐसी ना-माफ़ करने लायक बात जो J&K के इतिहास में हम सभी को दोषी ठहराएगी."