Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /तिरंगे के प्रति महबूबा मुफ्ती की नफरत नई नहीं, क्या जानबूझकर उलटा झंडा पकड़ा था?

तिरंगे के प्रति महबूबा मुफ्ती की 'नफरत' नई नहीं, क्या जानबूझकर उलटा झंडा पकड़ा था?

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की मांग बीते कुछ समय से पुरजोर तरीके से कर रही हैं. कल भी उन्होंने इसके लिए प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने तिरंगा उलटा थामा था. तिरंगे के प्रति उनकी 'नफरत' नई नहीं है. इससे पहले भी उन्होंने तिरंगे पर कुछ ऐसा ही कहा था जिस पर बवाल मचा था.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 05, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:41 PM IST
तिरंगे के प्रति महबूबा मुफ्ती की 'नफरत' नई नहीं, क्या जानबूझकर उलटा झंडा पकड़ा था?

About the Author

Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी स्कीम से कबाड़ी का बेटा बनेगा डॉक्टर! फ्री कोचिंग से क्रैक की NEET परीक्षा
2
3
4
5