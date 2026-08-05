तिरंगे के प्रति महबूबा मुफ्ती की 'नफरत' नई नहीं, क्या जानबूझकर उलटा झंडा पकड़ा था?

यह विवाद इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि महबूबा मुफ्ती का तिरंगे को लेकर एक पुराना बयान भी बहुत देशभक्ति वाला नहीं था. अक्तूबर 2020 में महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि वे जम्मू-कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाएंगी. महबूबा ने तब कहा था कि जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस (तिरंगा) झंडे को भी उठा लेंगे. मगर जब तक हमारा अपना झंडा हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे. वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, हमारा झंडा तो ये है. उस झंडे यानी तिरंगे से हमारा रिश्ता इस झंडे ने बनाया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तिरंगे को आप आज लहरा रहे हैं, उसे उठाने वाला यहां कोई नहीं बचेगा. उस समय उनके इस बयान पर भी माहौल गरम हो गया था. भाजपा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया था, जबकि पीडीपी ने कहा था कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया.