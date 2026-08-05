तिरंगे के प्रति महबूबा मुफ्ती की 'नफरत' नई नहीं, क्या जानबूझकर उलटा झंडा पकड़ा था?

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की आज सातवीं बरसी है. पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बीते कुछ दिनों से 370 बहाली की मांग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं. पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कल इसी मांग पर धरना-प्रदर्शन दिया. इस दौरान उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें जमीन पर बैठकर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने हाथों में जम्मू-कश्मीर का झंडा और तिरंगा एक साथ लिया था. इस दौरान तिरंगा उलटा था, यानी हरा रंग ऊपर, सफेद बीच में और नारंगी नीचे. नफरत वाली इस हरकत पर बवाल मच गया. राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनका बचाव करते हुए कहा कि ये एक मानवीय भूल हो सकती है. बेशक, ये भूल हो सकती है, लेकिन महबूबा राज्य की सीएम रह चुकी हैं. उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती. पहले भी उन्होंने तिरंगे पर एक बयान दिया था, जो चर्चा में था.
महबूबा मुफ्ती का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि राज्य का नेतृत्व कर चुका कोई व्यक्ति जानबूझकर तिरंगे को उलटा पकड़ेगा. यह अनजाने में हुई गलती रही होगी. उमर ने इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद बनाने से बचने की सलाह दी और इसे एक मानवीय भूल बताया.
Poonch, Jammu and Kashmir: On PDP chief Mehbooba Mufti holding the national flag upside down during a recent demonstration, CM Omar Abdullah says, "As far as I understand, there must have been a mistake. I am not ready to believe that a person who has been a minister of a state… pic.twitter.com/mmitOXxbYC
— IANS (@ians_india) August 5, 2026
5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बरसी पर पीडीपी ने मंगलवार को श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया. इसी दौरान महबूबा मुफ्ती की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई. तस्वीर में तिरंगा उल्टा दिखाई दे रहा था. भाजपा नेताओं और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से जोड़ते हुए सवाल उठाए. महबूबा की ओर से अब तक इस मामले में कोई सफाई नहीं आई है.
Srinagar, Jammu and Kashmir: PDP President Mehbooba Mufti leads a candlelight march ahead of the anniversary of the abrogation of Article 370. pic.twitter.com/DgvSU9Gjr7
— IANS (@ians_india) August 4, 2026
यह विवाद इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि महबूबा मुफ्ती का तिरंगे को लेकर एक पुराना बयान भी बहुत देशभक्ति वाला नहीं था. अक्तूबर 2020 में महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि वे जम्मू-कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाएंगी. महबूबा ने तब कहा था कि जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस (तिरंगा) झंडे को भी उठा लेंगे. मगर जब तक हमारा अपना झंडा हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे. वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है, हमारा झंडा तो ये है. उस झंडे यानी तिरंगे से हमारा रिश्ता इस झंडे ने बनाया है. उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तिरंगे को आप आज लहरा रहे हैं, उसे उठाने वाला यहां कोई नहीं बचेगा. उस समय उनके इस बयान पर भी माहौल गरम हो गया था. भाजपा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताया था, जबकि पीडीपी ने कहा था कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया.
अनुच्छेद 370 हटाए जाने की आज सातवीं बरसी होने पर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद सख्त रखी गई है. बीते कुछ दिनों से राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही 370 को बहाल करने की मांग तेजी से कर रहे हैं. उमर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के जख्म अभी भी हरे हैं.