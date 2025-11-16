Advertisement
दिल्ली धमाके की जांच के दौरान पुलिस ने काजीगुंड से 2 लड़कोंं को उठाया था, पिता ने लगाई आग; महबूबा ने दी वार्निंग!

Jammu Kashmir news: महबूबा ने सोशल मीडिया एक्स पर पीड़ित शख्स की जली हुई पीठ की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- 'वानपोरा काजीगुंड के एक दुखी पिता बिलाल वानी ने अपने बेटे जसीर बिलाल और भाई नवील वानी को कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद खुद को आग लगा ली'. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:23 PM IST
Doctor Terror case: दिल्ली कार ब्लास्ट का सीधा लिंक कश्मीर से जुड़ा तो देशभर में आतंकी गतिविधियों की भनक मिलते ही एक्शन होने लगे. दिल्ली के बाद कश्मीर के थाने में हुए धमाके की जांच के बीच काजीगुंड से जिन दो लड़कों को पूछताछ के लिए जम्मू-कश्मीर की पुलिस ने उठाया था उनके पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की है. पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इस घटनाक्र को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस पर निशना साधते हुए उन्हें हिदायत दी है.

पुलिस को नसीहत

महबूबा ने सोशल मीडिया एक्स पर पीड़ित शख्स की जली हुई पीठ की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- 'वानपोरा काजीगुंड के एक दुखी पिता बिलाल वानी ने अपने बेटे जसीर बिलाल और भाई नवील वानी को कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद खुद को आग लगा ली. अपनी बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित बिलाल ने पुलिस अधिकारियों से बस उनसे मिलने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया. इस घटनाक्रम के बाद उन्हें श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है'.

ऐसे मामले इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं: महबूबा 

महबूबा ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, 'इस हद तक की मनमानी ज़ख्मों को और गहरा करती है और निराशा को जन्म देती है. जब युवाओं को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है, तो हम एक पूरी पीढ़ी को भय, निराशा और अंततः अंधकारमय रास्तों पर धकेलने का जोखिम उठाते हैं. जम्मू-कश्मीर की पुलिस @JmuKmrPolice से गुजारिश और उम्मीद दोनों है कि कम से कम परिजनों को हिरासत में लिए गए सदस्यों से मिलने की इजाजत देनी चाहिए'. 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Jammu KashmirMehbooba Mufti

