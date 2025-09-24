'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?

Ladakh Protest: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार 2019 के बाद से किए गए बदलावों की ईमानदारी से समीक्षा करे.

 

Sep 24, 2025
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती?

Mehbooba Mufti On Ladakh Protest: लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात गंभीर हो गया. उग्र प्रदर्शनकारियों पुलिस की गाड़ियों और भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. अब इस पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार 2019 के बाद से किए गए बदलावों की ईमानदारी से समीक्षा करे. महबूबा मुफ्ती ने लेह हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि लद्दाख के दिल का है.'

पीडीपी नेता ने आगे कहा कि लेह हमेशा शांतिपूर्ण और संयमित विरोध के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अब हिंसक प्रदर्शनों की राह पर बढ़ रहा है. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'लोग अब सब्र खो चुके हैं, उन्हें धोखा, इनसिक्योरिटी और वादाखिलाफी का अहसास हो रहा है. सरकार को अब रोजमर्रा की क्राइसिस मैनेजमेंट से ऊपर उठकर इस नाराजगी की जड़ों को समझना होगा और पारदर्शिता के साथ समाधान निकालना होगा.'

सीएम उमर अब्दुल्ला लद्दाख हिंसा पर क्या बोले?

वहीं, जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऑफिशियल 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'लद्दाख को तो राज्य का दर्जा कभी वादा ही नहीं किया गया था, उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने का जश्न मनाया था. आज वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. अब जरा सोचिए कि जम्मू-कश्मीर में हम लोग कितने निराश और ठगे हुए महसूस करते हैं, जब जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा पूरा नहीं हो रहा, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे हैं.'

बीजेपी का बड़ा दावा

बता दें कि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि लद्दाख में हुई हिंसा में कांग्रेस पार्टी का एक लोकल नेता सक्रिय रूप से शामिल था. मालवीय ने बुधवार को पोस्ट करते हुए लिखा, 'लद्दाख में दंगा कर रहा यह व्यक्ति फुंतसोग स्टैनजिन त्सेपग है, जो कांग्रेस पार्टी के ऊपरी लेह वार्ड से पार्षद हैं.'

'क्या यही वह अशांति है जिसकी कल्पना राहुल गांधी कर रहे हैं?'

उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि वीडियो में यह कांग्रेस नेता साफ तौर पर भीड़ को उकसाते हुए और हिंसा में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहा है, जिसने बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल को निशाना बनाया. मालवीय ने ऑफिशियल'एक्स' पोस्ट में सवाल पूछते हुए लिखा,'क्या यही वह अशांति है जिसकी कल्पना राहुल गांधी कर रहे हैं?'

