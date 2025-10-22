आर्थर रोड जेल का बैरक नंबर 12 होगा मेहुल चौकसी का नया ठिकाना, भगोड़े को बेल्जियम कोर्ट से लगा बड़ा झटका; भारत लाने का रास्ता साफ

Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का एक और रास्ता साफ हो गया है. बेल्जियम की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उस पर भारत में जो भी आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं. इसके साथ ही भारत में उसकी सुरक्षा को कोई खतरा भी नहीं है.
Mehul Choksi: हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ने भारत सरकार के प्रत्यर्पण (एक्सट्राडिशन) के अनुरोध को मंजूरी दे दी है. इसका मतलब है कि मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि चौकसी बेल्जियम का नागरिक नहीं है, इसलिए उसे वहां की नागरिकता से जुड़े अधिकारों का लाभ नहीं मिल सकता. साथ ही, भारत सरकार ने जो सबूत और दस्तावेज दिए, उनमें गंभीर अपराधों का जिक्र है, जो चौकसी के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराते हैं.
भारत के गंभीर आरोप
भारत सरकार ने मेहुल चौकसी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिनमें शामिल हैं:
कोर्ट ने माना कि ये सभी अपराध भारतीय कानून के तहत सजा योग्य हैं. इसलिए, चौकसी का भारत प्रत्यर्पण जायज है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भारत सरकार के सबूतों में कोई कमी नहीं है.
किडनैपिंग का दावा झूठा
मेहुल चौकसी ने अपने बचाव में दावा किया था कि उसे एंटीगा से अगवा करके बेलीज़ या डोमिनिका ले जाया गया था ताकि भारतीय एजेंसियां उसे पकड़ सकें. लेकिन बेल्जियम कोर्ट ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि चौकसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, जो यह साबित करे कि उसे भारतीय एजेंसियों के इशारे पर किडनैप किया गया. इसके अलावा, 2022 में इंटरपोल की CCF कमेटी के फैसले को भी कोर्ट ने सीमित और अस्पष्ट माना.
भारत की जेल व्यवस्था पर भरोसा
कोर्ट ने भारत सरकार के दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि मेहुल चौकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा. उसे बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जिसमें दो सेल और निजी बाथरूम की सुविधा है. चौकसी सिर्फ मेडिकल जरूरत या कोर्ट में पेशी के लिए ही बाहर जा सकेगा. जेल में उसकी सुरक्षा और रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भारत की जेलों की स्थिति को लेकर चौकसी के आरोप सिर्फ मीडिया खबरों पर आधारित हैं और उनकी व्यक्तिगत स्थिति से इनका कोई लेना-देना नहीं है."
भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी" का दावा खारिज
चौकसी की कानूनी टीम ने दलील दी थी कि भारत में उसे निष्पक्ष सुनवाई (फेयर ट्रायल) नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां की अदालतें स्वतंत्र नहीं हैं. लेकिन कोर्ट ने इस दावे को भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि चौकसी ने ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं दिया, जो यह साबित करे कि भारत की न्याय व्यवस्था पक्षपातपूर्ण है या उसे राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है.सेहत का बहाना भी नहीं चलाचौकसी ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर कहा था कि भारत की जेलों में उसका इलाज नहीं हो पाएगा. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी नामंजूर कर दिया. कोर्ट के मुताबिक, चौकसी ने कोई ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड नहीं दिखाया, जो यह साबित करे कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है.
मेहुल चौकसी कौन है?
मेहुल चौकसी गुजरात की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के मालिक और नीरव मोदी के मामा हैं. दोनों पर मिलकर पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. 2018 में यह घोटाला सामने आने के बाद चौकसी भारत से फरार हो गया और बाद में एंटीगा की नागरिकता ले ली थी. भारत सरकार तब से उसे वापस लाने की कोशिश कर रही थी. एंटवर्प कोर्ट के फैसले के बाद अब बेल्जियम सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार है. इसके बाद भारतीय जांच एजेंसियां चौकसी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं.
