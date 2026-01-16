मेहुल चोकसी का बेटा भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, 8 साल बाद ED का बड़ा दावा

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार दावा किया कि भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी का बेटा रोहन चोकसी भी सक्रिय रूप से शामिल था. ईडी ने दिल्ली एटीएफपी में कहा कि 2013 में मेहुल ने संपत्ति अपने बेटे को हस्तांतरित की थी और रोहन ने 2018 में इसकी कुर्की के खिलाफ अपील दायर की.
Mehul Choksi: भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहली बार दावा किया है कि उनका बेटा रोहन चोसकी भी इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था. यह दावा दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफपी) के समक्ष किया गया. सूत्रों के अनुसार, रोहन चोकसी ने मुंबई स्थित एक संपत्ति की कुर्की के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे ईडी ने 2018 में कुर्क कर लिया था. रोहन ने तर्क दिया कि संपत्ति उनके पारिवारिक ट्रस्ट की थी और इसे 1994 में खरीदा गया था.
हालांकि, ईडी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि मेहुल चोकसी ने 2013 में संपत्ति अपने बेटे को हस्तांतरित कर दी थी और कथित तौर पर धोखाधड़ी के सामने आने की आशंका में संपत्ति की सुरक्षा के लिए. ईडी ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि रोहन चोसकी भी मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में शामिल था. गौरतलब है कि रोहन चोसकी का नाम अभी तक किसी भी एफआईआर या चार्जशीट में नहीं आया है.
2017 में भाग गया था मेहुल चोकसी
इस बीच आपको बता दें कि मेहुल चोकसी 2017 में भारत से भाग गया था और उस पर पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है. वह वर्तमान में बेल्जियम की जेल में बंद है और भारत द्वारा उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू की गई है. ईडी ने चोकसी से जुड़ी कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चोसकी से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत कई बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है. जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 2565 करोड़ रुपये है और ये चोकसी, उनकी कंपनियों, संबंधित संस्थाओं और परिवार के सदस्यों से जुड़ी हैं. अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई संपत्तियों में मुंबई के प्रमुख इलाकों में स्थित आवासीय फ्लैट शामिल हैं. इनमें से एक फ्लैट दादर ईस्ट में स्थित है और रोहन मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत है जो इस मामले से जुड़ी एक फर्म है. एक अन्य संपत्ति, जो वालकेश्वर रोड पर स्थित है रोहन चोकसी के नाम पर पंजीकृत है.
