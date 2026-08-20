Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /आतंकवाद का गढ़ बना क्रिकेट का किला, पुलवामा में रंगारंग अदाज में हुई RPCL की शुरुआत, उमड़ी हजारों की भीड़

आतंकवाद का गढ़ बना क्रिकेट का किला, पुलवामा में रंगारंग अदाज में हुई RPCL की शुरुआत, उमड़ी हजारों की भीड़

कश्मीर बदल रहा है, ये हम नहीं बल्कि इसकी गवाही वहां का शोर दे रहा है. शहर अब जिंदगी से भरपूर है. यहां फ्लडलाइट्स जल रही हैं और डर गायब हो चुका है. कभी आतंकवाद का गढ़ कहा जाने वाला और हिंसा से प्रभावित शहर "पुलवामा" अब उम्मीदों से भरा हुआ है.

Written BySyed Khalid HussainEdited ByKavya Yadav
Published: Aug 20, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:42 PM IST
आतंकवाद का गढ़ बना क्रिकेट का किला, पुलवामा में रंगारंग अदाज में हुई RPCL की शुरुआत, उमड़ी हजारों की भीड़
Image Credit: पुलवामा में छाया क्रिकेट का खुमार. (AI Generated Image)

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ईशा देओल ने भाई सनी के लिए बनवाई 2.5 किलो की राखी, बहन का प्यार देख फैंस हुए हैरान
2
3
4
5