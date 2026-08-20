/आतंकवाद का गढ़ बना क्रिकेट का किला, पुलवामा में रंगारंग अदाज में हुई RPCL की शुरुआत, उमड़ी हजारों की भीड़

क्रिकेट का खुमार पूरे भारत में देखने को मिलता है. अब राज्यों में भी क्रिकेट लीगों में कई युवा शहर की पहचान बनते हैं. दिल्ली और यूपी में टी20 लीगों से कई नाम निकलते, लेकिन अब इस लिस्ट में कश्मीर भी दिखेगा. जिस तरह से कश्मीर में रॉयल प्रीमियर क्रिकेट लीग का आगाज हुआ, देखने के बाद कहा जा सकता है कि कश्मीर बदल रहा है. शहर अब जिंदगी से भरपूर है. यहां फ्लडलाइट्स जल रही हैं और डर गायब हो चुका है. कभी आतंकवाद का गढ़ कहा जाने वाला और हिंसा से प्रभावित शहर "पुलवामा" अब उम्मीदों से भरा हुआ है. डे एंड नाईट क्रिकेट प्रीमियर लीग में हजारों लोग देखने को मिले.
'रॉयल प्रीमियर क्रिकेट लीग' के दूसरे सीजन का आगाज हुआ. अधिकारियों का अनुमान है कि इस डे-नाइट टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच के लिए कल रात 20,000 से ज्यादा लोग आए. वे चीयर कर रहे थे, ढोल बजा रहे थे और लीग की शुरुआत का जश्न मना रहे थे. 'रॉयल प्रीमियर लीग' क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सीजन फ्लडलाइट्स की रोशनी में शुरू हुआ और पुलवामा की शाम एक शानदार नजारे में बदल गई. इसने हजारों दर्शकों को स्पोर्ट्स स्टेडियम की ओर आकर्षित किया, जिससे हिंसा से जूझने वाला यह ज़िला खेल और जश्न का केंद्र बन गया.
स्थानीय लोगों ने लीग की वापसी का स्वागत किया है. उनका कहना है कि ऐसे खेल आयोजन युवाओं को ज़रूरी मौके देते हैं और जिले में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करते हैं. रॉयल प्रीमियर लीग में कश्मीर की दस टीमें हिस्सा ले रही हैं. ट्रॉफी का अनावरण पीडीपी विधायक वहीद पारा ने किया, जबकि पुलवामा की एसएसपी तनु श्री ने उद्घाटन मैच से पहले आयोजक के साथ टॉस किया.
पुलवामा के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है कि रॉयल प्रीमियर लीग—जिस टूर्नामेंट को आप पुलवामा में देख रहे हैं. एक नई शुरुआत है, यह जम्मू-कश्मीर के युवाओं के जीवन में कुछ खुशियां लाने की कोशिश है, जो मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और काफी तनाव और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. यह जम्मू-कश्मीर के युवाओं के चेहरों पर खुशी और उम्मीद लाने की कोशिश है."
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आयोजक इरफान सरकार ने कहा, "आप देख सकते हैं कि इस साल पुलवामा जिले में कितने आयोजन हुए हैं, और यह दूसरा नाइट इवेंट है. इससे पहले भी हमने कबड्डी का एक सफल आयोजन किया था और हमें उम्मीद है कि यह आयोजन भी बहुत सफल रहेगा." पिछले साल कश्मीर में स्पोर्ट्स फैंस के बीच 'रॉयल प्रीमियर लीग' (एक डे-नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट) को लेकर भी काफी उत्साह देखा गया था. प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में इसका जिक्र किया था. यह दिखाता है कि कश्मीर की नई पीढ़ी (Gen Z) देशभक्ति की भावना के साथ नई उम्मीदों की ओर बढ़ रही है. जैसा कि हमने देखा कि कश्मीर में हजारों लोगों ने 'हर घर तिरंगा' अभियान में हिस्सा लिया और एक नए कश्मीर की शुरुआत की.