Watch: नागपुर में BMW कार से गमलों की चोरी, दो लोग आए और बीच सड़क से उठा ले गए

दरअसल, वर्धा रोड में बने मेट्रो पिलर के नीचे रंग-बिरंगे फूलों के पौधे रखे गए थे. इन पौधों से वहां की सुंदरता देखते ही बन रही थी. आते-जाते लोग इन्हें देखकर आनंदित होते थे. अब इतने अच्छे पौधे हों और किसी का उन्हें अपने घर में देखने का मन न करे ऐसा कम ही होता है. ऐसे में दो युवकों का इन पौधों पर दिल आ गया और इसके बाद दोनों युवक लाखों की कार से उतरे और एक-एक करके कार की डिग्गी में पौधे डालते चले गए. डिग्गी में पौधों को रखने के बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए.

हालांकि, दोनों द्वारा पौधों को वहां से चुराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और जांच शुरू की. पुलिस वीडियो के आधार पर कार और उसके मालिक का पता लगाया. इसके बाद वहां से पौधे लेकर जाने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दोनों की कार भी बरामद कर ली है.

After Gurugram now in #Nagpur the richie rich steal flower pots in their swanky BMW car. pic.twitter.com/B8O6Yy632b

— Amitabh Chaudhary (@ModifiedAmitabh) March 16, 2023