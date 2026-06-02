तेलंगाना में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, मीरा-भायंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20 करोड़ से अधिक का माल जब्त

MD Drugs: एमबीवीवी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तेलंगाना के जाहिराबाद में एक अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस छापेमारी में 3 किलो एमडी ड्रग्स और 2,293 लीटर केमिकल सहित ₹6.22 करोड़ का माल जब्त हुआ. अप्रैल 2026 में 1 किलो ड्रग्स मिलने के बाद शुरू हुई इस जांच में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कुल ₹20.82 करोड़ से अधिक की जब्ती की गई है.
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Meow Meow Drugs: तेलंगाना में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. जानकारी के अनुसार, मीरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तेलंगाना के जाहिराबाद क्षेत्र में चल रही एक अवैध एमडी ड्रग्स निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने करोड़ों रुपये मूल्य के मादक पदार्थ, रसायन और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की है.
मामले की शुरुआत 4 अप्रैल 2026 को हुई, जब नयानगर पुलिस ने एक महिला के कब्जे से लगभग 1 किलो 324 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की थी. जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 2.66 करोड़ रुपये आंकी गई. जांच में सामने आया कि यह ड्रग्स उसके पति और अन्य आरोपियों से जुड़ी हुई थी. इसके बाद नयानगर पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जाहिराबाद क्षेत्र में एक फार्म हाउस के भीतर अवैध एमडी ड्रग्स निर्माण इकाई संचालित की जा रही है.
क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां छापा मारकर पूरी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. कार्रवाई के दौरान करीब 3 किलो तैयार एमडी ड्रग्स बरामद की गई. इसके अलावा ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, मोनोमेथाइलामीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य रसायनों सहित लगभग 2293 लीटर केमिकल जब्त किए गए. फैक्ट्री में मौजूद लैब उपकरण, मशीनरी और अन्य सामग्री भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली.
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पुलिस के अनुसार, इस छापेमारी में करीब 6.22 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया है. इससे पहले की गई कार्रवाइयों को मिलाकर अब तक इस प्रकरण में कुल 20.82 करोड़ रुपये से अधिक का मुद्देमाल बरामद किया जा चुका है. पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई को एमबीवीवी पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है.
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