होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक

Merchant Navy Captain Dies: झारखंड के रांची के रहने वाले मर्चेंट नेवी कैप्टन राकेश रंजन सिंह की फारसी की खाड़ी में जहाज पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. वह पिछले करीब 20 दिनों से जहाज पर फंसे हुए थे, क्योंकि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में आवाजाही बाधित थी. परिवार के अनुसार, समय पर चिकित्सा सहायता न मिल पाने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

समुद्र में फंसा रहा जहाज

जानकारी के मुताबिक, 47 वर्षीय कैप्टन राकेश रंजन सिंह पनामा के झंडे वाले तेल टैंकर ‘एएसपी अवाना’ पर तैनात थे. यह जहाज सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था, लेकिन 28 फरवरी को पोर्ट राशिद के पास सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया. जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रवेश से करीब 100 नॉटिकल मील दूर लंगर डाले खड़ा रहा और कंपनी के निर्देशों का इंतजार करता रहा. क्षेत्र में जारी अमेरिका-इजरायल-ईरान तनाव के कारण समुद्री गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित थीं.

कैप्टन के सीने में उठा था तेज दर्द

परिवार के मुताबिक, 18 मार्च को कैप्टन सिंह डेक पर अपनी कुर्सी से अचानक गिर पड़े और सीने में तेज दर्द की शिकायत करने लगे. जहाज पर मौजूद डॉक्टरों ने उनकी जांच की और तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी. हालांकि, युद्ध जैसे हालात और सुरक्षा पाबंदियों के चलते तत्काल मेडिकल इवैक्युएशन संभव नहीं हो सका. इससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई.

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इलाज में देरी का आरोप

परिवार का आरोप है कि अगर समय पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, तो उनकी जान बच सकती थी. कैप्टन संजीव कुमार, जो परिवार के करीबी और नौसेना अधिकारी हैं, ने बताया कि कंपनी ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन हालात के कारण काफी देरी हुई. आखिरकार जब उन्हें यूएई के पोर्ट राशिद के एक अस्पताल में ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कंपनी ने दी सफाई

कैप्टन सिंह की कंपनी एलिगेंट मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता सुनील पुरी ने कहा कि जहाज पर मौजूद स्टाफ और मेडिकल टीम ने हर संभव प्रयास किया. उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशनल और सुरक्षा कारणों से जहाज के कार्गो और रूट की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती. कंपनी का कहना है कि उन्होंने सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

कैप्टन सिंह की मौत की खबर 18 मार्च की शाम उनके परिवार को दी गई. रांची के अरगोड़ा इलाके में रहने वाले उनके परिवार पर इस खबर के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनकी पत्नी रंजू और दो बेटे प्रवर (20), जो बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और ओम (16) गहरे सदमे में हैं. परिवार के मुताबिक, उसी दिन सुबह उनकी राकेश से बात हुई थी और वह बिल्कुल ठीक लग रहे थे.

सिंह के पास था 26 साल का अनुभव

राकेश रंजन सिंह पिछले 26 वर्षों से मर्चेंट नेवी में सेवाएं दे रहे थे. वह एक अनुभवी अधिकारी थे और नियमित मेडिकल जांच के अनुसार पूरी तरह स्वस्थ थे. उनके बड़े भाई उमेश कुमार ने कहा कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि राकेश इस तरह अचानक चले गए. उन्होंने बताया कि राकेश की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी और वह पूरी तरह फिट थे.

पार्थिव शरीर लाने की मांग

परिवार ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार से अपील की है कि उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि ईद की छुट्टियों के कारण इस प्रक्रिया में देरी हो रही है. परिवार ने मांग की है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और यह सुनिश्चित करे कि उन्हें कंपनी से मिलने वाले सभी लाभ और मुआवजा समय पर मिले, क्योंकि राकेश ही परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे.

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बिहार में होगा अंतिम संस्कार

कैप्टन सिंह का परिवार मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ का रहने वाला है. उम्मीद है कि उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाता है.