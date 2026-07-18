/उद्धव को लगा तगड़ा झटका, शिंदे की शिवसेना में बागी 6 सांसदों के विलय को स्पीकर की मंजूरी

महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह बागी सांसदों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने यानी विलय की मंजूरी मिल गई है. शनिवार देर शाम एक बड़े घटनाक्रम के तहत लोकसभा सचिवालय ने शिवसेना (यूबीटी) के सभी बागी सांसदों को एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना में विलय की मंजूरी दे दी है.
गौरतलब है कि उद्धव की पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी थी. 17 जून को बागी सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपकर खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की थी.
आज 18 जुलाई को यानी ठीक एक महीने बाद लोकसभा सचिवालय से उनके विलय को मंजूरी मिल गई. चूंकि दो तिहाई से ज्यादा विधायकों ने एक साथ पार्टी छोड़ी थी, इसलिए उनके ऊपर दलबदल कानून की वजह से उनकी सांसदी को कोई खतरा नहीं हुआ.
सांसदों ने चिट्ठी में उद्धव से अलग होने की वजह बताते हुए दावा किया था कि ठाकरे गुट के सीनियर नेता शिवसेना का विलय कांग्रेस में करना चाहते थे. उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा बदल चुके हैं. पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हम अलग हो रहे हैं.
संविधान की दसवीं अनुसूची में मौजूद नियम के तहत, किसी भी पार्टी के सदस्यों को अयोग्य ठहराने से बचने के लिए कम से कम दो-तिहाई (2/3) सांसदों का एक साथ अलग होना अनिवार्य होता है. चूंकि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसदों (जो कि ठीक 2 तिहाई है) ने एक साथ पार्टी का दामन छोड़ा, इसलिए उन पर दलबदल कानून लागू नहीं हुआ और उनकी सांसदी सुरक्षित रही.
इस विलय के बाद लोकसभा में शिंदे गुट के कुल 13 सांसद हो गए हैं.
'ऑपरेशन टाइगर' पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, 'जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वे भरोसे की वजह से ऐसा कर रहे हैं. चाहे वो सांसद हों या वे कई अन्य लोग जो पिछले 3-4 सालों में हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें शिवसेना, मुझ पर और हमारी टीम पर पूरा भरोसा है. वे सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने वादे निभाते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं. हम पार्टियां तोड़ने या फूट डालने का काम नहीं करते. हम जोड़ने वाले लोग हैं. हम यहां उनके चुनाव क्षेत्रों के लोगों को न्याय दिलाने और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आए हैं. हम निश्चित रूप से उन्हें पूरा समर्थन देंगे.'
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