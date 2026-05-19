'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचा टिकट' कोलकाता में मेसी इवेंट के आयोजक ने सरकार बदलते ही दर्ज कराई शिकायत

पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही कई पुराने मामले खुलने लगे हैं. कई शिकायतें भी मिल रही हैं. इसी कड़ी में मेसी इवेंट का आयोजन करने वाले शताद्रु दत्ता ने तत्कालीन खेल मंत्री अरूप बिस्वास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उनका दावा है कि खेल मंत्री ने उनसे टिकट लिए थे और संदेह यह है कि उन्होंने ही टिकट ब्लैक में बेच दिया. उन्होंने बिस्वास पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए. उन्होंने दावा किया कि मेसी के कोलकाता इवेंट के लिए एक्सेस कार्ड जारी करने को लेकर उन पर दबाव डाला गया था. दरअसल, उस इवेंट में काफी बवाल हुआ था. सरकारी अधिकारी, मिनिस्टर और उनके खास लोगों ने ही मेसी को इतना घेर लिया था कि स्टेडियम में चारों तरफ टिकट लेकर बैठी पब्लिक एक झलक भी देख नहीं पाई थी. इसके बाद गुस्साए प्रशंसकों ने स्टेडियम में बोतलें और कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दीं.

पिछले साल दिसंबर के महीने में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी का बहुप्रतीक्षित ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टूर कोलकाता में हंगामे की भेंट चढ़ गया. सॉल्ट लेक स्टेडियम में इवेंट के दौरान महंगे टिकट लेकर आए फैंस बोतलें फेंकना शुरू कर दिए थे. अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी के जल्दी चले जाने के बाद स्टैंड के बीच लगे गेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई.

उस समय सारा आरोप शताद्रु दत्ता पर मढ़ा गया. इवेंट के खराब मैनेजमेंट को लेकर आलोचना की गई. नेताओं की आलोचना इस बात को लेकर की गई कि उन्होंने दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी का इतना ज्यादा समय ले लिया कि फैंस मेसी की एक झलक भी नहीं देख पाए.

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अब दत्ता ने खुलकर बोला है

हां, दत्ता ने इस बड़े इवेंट के दौरान कथित अनियमितताओं और सुरक्षा में चूक को लेकर बिस्वास, उनके रिश्तेदारों और अन्य अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. उन्होंने यह भी सवाल उठाए कि एंट्री पर उनका नियंत्रण होने के बावजूद अनाधिकृत लोग वेन्यू में कैसे घुस गए थे?

दत्ता ने बिस्वास पर टिकटों के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इवेंट एक्सेस मैनेजमेंट के संबंध में उन्हें धमकियां मिली थीं. उन्होंने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. वह 50 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करने की योजना बना रहे हैं और मानहानि का मुकदमा भी करेंगे.

मुझे बलि का बकरा बनाया दिया: मेसी इवेंट के आयोजक

समाचार एजेंसी एएनआई से शताद्रु दत्ता ने आरोप लगाया, 'खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने मुझसे टिकट लिए थे. मुझे शक है कि उन्होंने ब्लैक में बेच दिया. उन्होंने एक्सेस कार्ड जारी करने के संबंध में मुझे गंभीर धमकियां दीं. मेरे एक्सेस कार्ड देने से मना करने के बाद भी, लोग वेन्यू में घुसने में कामयाब रहे. वे अंदर कैसे घुसे? मैंने इन सभी बातों को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है. मैं 50 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर करूंगा और मानहानि का एक अलग मुकदमा भी करूंगा. उन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया. जांच निष्पक्ष होनी चाहिए.'