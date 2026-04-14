मैं पहले और अंत में भारतीय हूं: अनुच्छेद 370 का विरोध से लेकर RBI की नींव तक, पढ़िए डॉ. अम्बेडकर के राष्ट्र निर्माण की अनसुनी गाथा

Dr Br Ambedkar Jayanti: पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी जिनको दलितों का मसीहा कहा जाता है क्या वास्तव में वो सिर्फ दलित समाज के ही नेता थे? इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है. पूज्य अम्बेडकर जी के चिंतन को पढ़ने पर ज्ञात होता है, की उन्होंने मात्र वंचितों, दलितों की ही बात नहीं की बल्कि उनके चिंतन में भारत और उसका समाज ही सदेव केंद्र में रहा. ये ही कारण था की वे कहते हैं “मैं पहले और अंतिम रूप में एक भारतीय हूं ” अम्बेडकर जी ने आजीवन भारत के उस भाव के लिए काम किया जिसका मूल तत्व सर्वे भवंतु सुखिना था, जैसे - जैसे अम्बेडकर जी पर काम हो रहा है. वैसे-वैसे उनके जीवन के कई आयाम निकलकर आ रहे हैं.

भारत के इस महान सपूत का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में सेना की छावनी में हुआ था. इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे और मां भीमाबाई एक ग्रहणी थीं. अम्बेडकर का जन्म हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था में नीचे मानी जाने वाली जाति माहार में हुआ जिसके कारण उनको सामाजिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा. समाज में व्याप्त सामाजिक कुरुतियों ने अम्बेडकर के मन पर गहरा प्रभाव डाला जब वे अपनी मां के साथ बाजार में जाते हैं. वहां समान का मूल्य देने के बावजूद भी दुकानदारों का व्यवहार ठीक ना होता था. विद्यालय में जब अम्बेडकर पढ़ने जाते हैं तब उन्हें कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता. वे ब्लैक बोर्ड को छू नहीं सकते थे,पानी के घड़े को छू नहीं सकते थे. उन्हें पानी -पीने के लिए घंटो अपने साथ पढ़ने वाले किसी स्पृश्य जाति के सहपाठी का इंतजार करना पड़ता की वो आ कर पानी पिलाये. ऐसे तमाम प्रतिबंधों को सहते हुए भी अम्बेडकर ने अपनी तमाम शिक्षा को पूर्ण किया.

अम्बेडकर अपने एक अन्य शिक्षक केलुसकर के भी अधिक प्रिय थे, इसी शिक्षक के कहने पर बड़ोदा रियासत से अम्बेडकर को विदेश में जा कर शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृति दिलाई. जब वे पढ़ कर ये तो सोचा, देश अब तो बदल गया होगा सामाजिक उत्पीड़न अब नहीं होगा. लेकिन उनके विचार के विपरीत समाज में कोई विशेषकर बदलाव नहीं आया था. पूज्य अम्बेडकर भारत आकार बड़ोदा रियासत की छात्रवृति में निहित अनुबंध के अनुसार पढ़ाई के बाद रियासत में नौकरी करनी होगी . अम्बेडकर ने बड़ोदा रियासत में रक्षा सचिव के पद पर अपनी नियुक्ति प्राप्त की लेकिन बड़ोदा मे उनके सामने रहने - खाने की अधिक समस्या आ खड़ी हुई बड़ोदा मे भी समाज का ताना बन उसी प्रकार का था. जिसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में झेला था.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़ोदा में उनको रहने को कोई घर नहीं मिला, दफ्तर में चपरासी पानी नहीं पिलाता, उनके द्वरा छुई किसी फाइल को छूने में सहकर्मियो को असहजता होती थी. इस सब से परेशान होकर अम्बेडकर ने रियासत के राजा को सब बताया परंतु कोई सहायता ना मिलने पर उन्होंने बड़ोदा रियासत के रक्षा सचिव पद से त्याग पत्र दे दिया. त्याग पत्र के बात डॉ.अम्बेडकर मुम्बई आकर सिडनिहेम कालेज में पढ़ाने लगे पर यहां अपने साथ काम करने वाले शिक्षको के दुर-व्यव्हार के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी. वैसे कहने को तो ये एक बड़ा प्रतिष्ठित महाविधालय था. परंतु यहां भी उन्हें विद्वान न मानकर एक अछूत ही माना गया . वे शिक्षको के बने स्टाफ रूम मे बैठ नहीं सकते थे, उनके लिए रखे पानी के पात्र को छू नहीं सकते थे. कॉलेज की नौकरी भी जल्द अम्बेडकर जी के द्वारा त्याग दी गई. इसके बाद अम्बेडकर ने अपनी किस्मत को वकालत के पेशे में आजमाया लेकिन यहां भी उनको सफलता नहीं मिली, उनके पास मुकदमे नहीं आते थे जजों का व्यवहार ठीक नहीं होता था .

अब हम विचार करे एक विद्वान व्यक्ति जिसका सम्मान विदेश की धरती पर तो है लेकिन अपने ही देश में वह असम्मान का पात्र है. लेकिन इसमें विचारणीय बात यहां है की इन सब व्यवहारों ने अम्बेडकर जी के मन में किसी समाज के प्रति दुर्व्यवहार पैदा नहीं किया. क्योंकि उनके मन में भारत का मूल तत्व उनके मानस में भीतर तक घर कर चुका था.

ये ही कारण है की जब भी बाबा साहब अम्बेडकर जी कोई बात कही तो भारत के लिए कहीं भारत के मूल तत्व “समरस समाज” के लिए की. हम देखे उन्होंने वर्ष 1918 में समान मताधिकार की बात साउथ बोरो कमेटी के समक्ष की जिसमे उनके द्वारा “एक मत,एक मूल्य,एक व्यक्ति” का विचार दिया गया. यह बात उस समय भारत में अम्बेडकर जी के द्वारा की गई जब दुनिया में महिलाओं और गरीबों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने पर बहस चल रही थी. इसी समिति के सामने डॉ. अम्बेडकर ने उद्यमिता और छोटे काम - धन्धो की बात की. जिसमे महिलाओ और वंचितों को छोटे उधमी बनाने की बात, छोटे मंझोले उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए सरकार लोगों को विशेषकर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराये. हम देखे क्या यह सारी बाते मांगे समाज में केवल दलित - बहुजन महिलाओं को ही मिले, तो ऐसा उनके द्वारा नहीं कहा गया. भारत में अपना केंद्रीय बैंक हो इस पूरे विचार को हिल्टन यंग आयोग (1925) और रॉयल कमिसन के सामने रखने वाले अम्बेडकर ही थे इसी तर्ज पर “रिज़र्व बैंक आफ इंडिया” की स्थापना हुई.

भारत का आर्थिक ढांचा कैसे हो, कैसे उद्योगों के साथ हमारी कृषि भी आगे बढ़े इसकी चिंता उनके आर्थिक चिंतन में आसानी से देखी जा सकती है. पूज्य अम्बेडकर कहते हैं “देश के लिए भारी उद्योगों की नितांत आवश्यकता है, लेकिन खेती-किसानी में भारत का बड़ा वर्ग संलगन है, उसको भी उन्नत तकनीक से जोड़ने की आवश्यकता है, कृषि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है,अम्बेडकर ने कृषि खेती की जमीन के छोटा होने को किसानो की दयनीय परिस्तिथि के लिए एक कारण माना. इस लिए “सामूहिक खेती” करने का विचार दिया जिस पर लागत कम, और लाभ अधिक तथा जोखिम कम होता है. चीन ने इस विचार को आत्मसात किया जिसका कारण कम उपजाऊ ज़मीन होने पर भी चीन कृषि क्षेत्र में दुनिया में ठीक-ठाक स्तर पर है. अम्बेडकर जी को उनकी पी. एच. डी. के दोरान अंग्रेज़ी आर्थिक नितियो की आलोचना करने के कारण ब्रिटिश पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया. परंतु उनके शोध पर्यवेक्षक के कारण इन मुसीबतों से वे निकल पाए. इसीलिए बाबा साहब एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे. डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा (रुपए) की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया. बल्कि इन मुद्दों से सम्बंधित समस्याओं के तार्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए. 1923 में अम्बेडकर ने वित आयोग की बात की और ये माँग की की प्रत्येक पाँच वर्षों में वित आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए.

श्रमिक नेता भी थे बाबा साहब

एक श्रमिक नेता के रूप में अम्बेडकर ने 1926 मज़दूर संगठनों की वकालत की, मज़दूरों के काम के घंटे तय होने चाहिए मज़दूरों में भी महिलाओं और पुरुषों में काम के घंटे भिन्न हो, ये माँगे अम्बेडकर के द्वारा की गई, जब वे वायसराय की काउन्सिल में श्रम मंत्री (1942) हुए तो सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन , रोजगार कार्यालय का निर्माण हो जिस से युवा बेरोजगार न रह सके ,कर्मचारियो का राज्यकृत जीवन बीमा आदि सारे विषयों पर नीति निर्माण कराने में अम्बेडकर की महती भूमिका थी.

महिलाओं के उद्धारक

महिलाओं के उद्धारक के रूप में 1928 में अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ की मांग की बॉम्बे विधानसभा में और 1929 में इस पर विधानसभा में बिल रखा जो बाद में पास हुआ , वहीं आजाद भारत में हिंदू कोड बिल लाने की माँग की जब नहीं पास करा सके तो अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया. अंबेडकर कहते हैं “ मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ. भविष्य की योजनाकर्ता की भूमिका के रूप में डॉ अम्बेडकर जी को हम देखे की वह भारत की पहली बांध,जल आदि को लेकर बनी समिति को बाबा साहब के द्वारा नेतृत्व दिया गया. देश में बाँध परियोजन विकास के लिए आवश्यक है, इस हेतु बाँध बनाए जाए जिस से एक और बिजली का उत्पादन बड़े उद्योगों के लिए जरूरी है वहीं नहरों के माध्यम से सूखे कृषि क्षेत्रों को पानी पहुँचना इस हेतु बहुउद्देशीय दामोदर बाँध परियोजन बनाई गई जिसके मुख्य सूत्र धार अम्बेडकर ही थे .

अनुछेद 370,35ए का समर्थन नहीं किया

देश की एकता-अखंडता हेतु अम्बेडकर ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुछेद 370,35ए का समर्थन नहीं किया और ना इसको लेकर बने ड्राफ़्ट पर अपने हस्ताक्षर ही किए, ये उनकी दूरदर्शिता ही थी . सविधान निर्माण में तो अम्बेडकर की प्रमुख भूमिका रही जिसके बारे में सविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अल्लादिन कृष्ण अय्यर संविधान सभा में बताते हैं की संविधान डॉ आंबेडकर ने ही लिखा है वे कहते हैं " वैसे तो ड्राफ्टिंग कमिटी में सात लोग थे पर जिस्में एक की मृत्यु हो गई , एक मध्यप्रदेश के थे वो कभी आते नहीं थे , दो लोग अमेरिका चले गए , एक अक्सर बीमार रहते थे , और लोग भी कभी-कभी ही आते थे ऐसे में ड्राफ्टिंग कमिटी के सारे कार्य का भार केवल अम्बेडकर के कंधो पर ही आ गया था, जो उन्होंने बखूबी किया. इस तरह तो अम्बेडकर ना इस भारत के निर्माण के लिए अपना एक-एक पल दे दिया लेकिन फिर भी अम्बेडकर के इस योगदन के लिए उन्हें उनके परिनिर्वाण के लगभग 34 वर्षों के बाद भारतरत्न मिला. यह बात भी विचार करने योग्य है.

(ये भी पढ़ेंः सबको प्रणाम, खरगे से मिलाया हाथ...राहुल से गुफ्तगू के बाद PM की ये तस्वीर चर्चा में)