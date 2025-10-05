Advertisement
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; पहलगाम हमले में गिरफ्तार दहशतगर्दों के मददगार का खुलासा

Pahalgam Terror Attack Update: यही मोबाइल फोन का चार्जर ही कटारी के पकड़े जाने का प्रमुख सबूत बना. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का निवासी यूसुफ कटारी ने कथित तौर पर जांच कर रही टीम को बताया कि उसने हमलावरों से श्रीनगर के बाहर जाबरवान पहाड़ियों में मुलाकात की थी.

Oct 05, 2025
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों को लेकर नया अपडेट सामने आ रहा है. पहलगाम हमले में भूमिका के चलते गिरफ्तार किए गए 26 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ कटारी ने इस आतंकी हमले को लेकर नया खुलासा किया है. अधिकारियों ने रविवार (5 अक्टूबर) को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कटारी ने हमले से पहले तीन आतंकवादियों, सुलेमान उर्फ आसिफ, जीब्रान और हामजा अफगानी से 4 बार मुलाकात की थी. इतना ही नहीं इन मुलाकातों के दौरान कटारी ने उन आतंकियों को जरूरी सामान भी उपलब्ध करवाए जिसमें एक एंड्रायड मोबाइल फोन का चार्जर भी शामिल था.  

यही मोबाइल फोन का चार्जर ही कटारी के पकड़े जाने का प्रमुख सबूत बना. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले का निवासी यूसुफ कटारी ने कथित तौर पर जांच कर रही टीम को बताया कि उसने हमलावरों से श्रीनगर के बाहर जाबरवान पहाड़ियों में मुलाकात की थी. कटारी ने आतंकियों को पहाड़ियों से निकलने का आसान रास्ता भी बताया था. हमले के बाद कई सप्ताह तक जांच होने के बाद कटारी की गिरफ्तारी हुई थी. कटारी के पास जुलाई में ऑपरेशन महादेव के दौरान बरामद वस्तुओं का फोरेंसिक विश्लेषण शामिल था जिसमें सुरक्षाबलों ने पहलगाम नरसंहार से जुड़े तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया था.

टूटे चार्जर से हुई कटारी की आतंकियों से संबंध की पुष्टि
सुरक्षा एजेंसियों ने आंशिक रूप से नष्ट हुए फोन चार्जर को कटारी से जोड़ा जिससे हमलावरों से उसके संबंध की पुष्टि हुई. अधिकारियों ने संकेत दिया कि कटारी की पूछताछ कश्मीर घाटी में आतंकी समर्थन नेटवर्क में आगे के लिंक उजागर कर सकती है. मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित किया जा सकता है, जो पहले से ही पहलगाम हमले के पीछे की व्यापक साजिश की जांच कर रही है. एनआईए ने अब तक 22 अप्रैल के आतंकी हमले से जुड़े दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनपर कथित रूप से आतंकवादियों को जरूरी सामान मुहैय्या करवाने और रहने के लिए जगह देने के आरोप हैं. 

आतंकी संगठन TRF ने ली थी हमले की जिम्मेदारी
कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और स्थानीय लोग इसे मिनी स्विटजरलैंड के नाम से जानते हैं. 22 अप्रैल को किया गया ये आतंकी हमला साल 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद घाटी के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था. प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का प्रॉक्सी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी. बैसरन घाटी के हरे-भरे मैदान में जो पहलगाम से लगभग 7 किमी दूर है. यह क्षेत्र घने पाइन जंगलों से घिरा हुआ है और केवल पैदल या घोड़े से इस जगह पर पहुंचा जा सकता है. पर्यटक यहां पिकनिक और घुड़सवारी के लिए आते हैं.

;