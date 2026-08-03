सिर्फ 'माफी' से काम नहीं चलेगा... पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर फंसी Meta! संसदीय समिति ने कर दी ये मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक फेसबुक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने का मामला अब संसद तक पहुंच गया है. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में मेटा (Meta) के अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से जवाब मांगा गया. बैठक के दौरान कई सांसदों ने साफ कहा कि केवल माफी मांग लेने से मामला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यह भी बताया जाना चाहिए कि आखिर यह गलती कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? IT पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने Facebook से PM मोदी का वीडियो हटाए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया.
समिति की बैठक के दौरान, कई सदस्यों ने Meta के अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे. Meta के अधिकारियों ने माफी मांगते हुए कहा कि PM का वीडियो एक गलती की वजह से हटाया गया था. समिति के कई सदस्यों ने कहा कि मुद्दा माफ़ी का नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का है. समिति के सदस्यों ने वीडियो हटाने के लिए जिम्मेदार Meta अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की. सदस्यों ने Meta से इस बारे में भी जानकारी मांगी कि कंपनी ने अपने प्लेटफार्म पर मौजूद विवादित और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर क्या कार्रवाई की है. बैठक अभी भी चल रही है.
बैठक में मेटा के अधिकारियों ने समिति को बताया कि प्रधानमंत्री का वीडियो तकनीकी गलती के कारण हट गया था. कंपनी ने इसे अनजाने में हुई त्रुटि बताते हुए अपनी ओर से खेद भी जताया. हालांकि समिति के कई सदस्यों ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना. उनका कहना था कि यदि इतनी बड़ी चूक हुई है तो केवल माफी से काम नहीं चलेगा. जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.
बैठक के दौरान संसदीय समिति ने मेटा की कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. सदस्यों ने पूछा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और विवादित सामग्री को लेकर कंपनी किस तरह की निगरानी करती है और ऐसी गलतियों से बचने के लिए उसके पास क्या व्यवस्था है. सूत्रों के मुताबिक समिति ने मेटा से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है. साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया कि प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने की नौबत आखिर किन परिस्थितियों में आई.
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही मेटा ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक पेज से वीडियो हटना एक तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा था. कंपनी ने तब भी कहा था कि यह किसी सरकारी निर्देश या कंटेंट पॉलिसी लागू करने की वजह से नहीं हुआ था.
विवाद की शुरुआत 28 जुलाई की सुबह हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक पर दिखाई देना बंद हो गया. यह वीडियो उस समय काफी चर्चा में था क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने नीट (NEET) पेपर लीक विवाद और उससे जुड़े छात्र आंदोलनों के बीच पहली बार सीधे जेनरेशन-ज़ेड (Gen Z) के युवाओं को संबोधित किया था. वीडियो खोलने की कोशिश करने वाले कई लोगों को स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई दिया, जिसमें लिखा था कि यह पोस्ट भारत में "कानूनी अनुरोध" (Legal Request) के कारण उपलब्ध नहीं है. इस संदेश के स्क्रीनशॉट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और तरह-तरह की अटकलें शुरू हो गईं.
मामला बढ़ने के बाद मेटा ने कुछ ही घंटों में वीडियो दोबारा बहाल कर दिया. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह किसी कंटेंट मॉडरेशन फैसले या सरकारी निर्देश का परिणाम नहीं था, बल्कि सिस्टम में आई एक आंतरिक तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ. हालांकि वीडियो वापस आने तक प्रतिबंध संबंधी संदेश के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैल चुके थे, जिससे पूरे मामले ने राजनीतिक और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का रूप ले लिया.
प्रधानमंत्री का यह वीडियो इसलिए भी खास माना जा रहा था क्योंकि इसमें उन्होंने परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से बात की थी. साथ ही सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी थी. इसी वजह से वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे और उसके अचानक गायब होने पर सवाल उठने लगे.