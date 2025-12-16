Advertisement
trendingNow13042797
Hindi NewsदेशMGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा

MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा

MGNREGA: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा के 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी का नाम हटाने को अनैतिक बताया. उन्होंने कहा कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है. इस बीच, प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया कि सरकार योजना को खत्म करने के लिए नाम बदलने की कोशिश कर रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

G RAM G Bill: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के नाम को बदलने की कड़ी आलोचना की. भाजपा की ओर से प्रस्तावित 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' को लेकर थरूर ने कहा कि गांधी का नाम हटाना अनैतिक है.

लोकसभा में बोलते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद ने जी राम जी नामक नए विधेयक का विरोध किया जिसमें 25 अतिरिक्त दिनों का सवैतनिक कार्य प्रदान करने का प्रावधान है. बता दें, इसके वित्तीय बोझ का 40 प्रतिशत राज्यों पर डाला जा रहा है. थरूर ने कहा कि यह कदम गरीबों और मजदूरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम हटाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और यह देश के सामाजिक न्याय की दिशा में एक नकारात्मक कदम साबित होगा. इस बीच, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच तो यह है कि स्कीम का नाम बदलने की आड़ में वे (केंद्र सरकार) इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं. वे इस स्कीम का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं.

इस बीच, विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर संसद में मकर द्वार के बाहर MGNREGA का नाम बदलने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. बता दें कि इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एमएनआरईजीए योजना को पुनर्परिभाषित करने के सरकार के कदम की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी. खरगे ने कहा कि यह सिर्फ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने का मामला नहीं है. यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है. संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि मोदी जी जैसे लोग, जो विदेशों में बापू को फूल चढ़ाते हैं कितने खोखले और पाखंडी हैं. खरगे ने कहा ने कहा कि गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ने वाली सरकार ही एमजीएनआरईजीए पर हमला करती है. कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़कों पर इस अहंकारी सरकार के गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी. हम करोड़ों गरीब लोगों, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा छीने जाने नहीं देंगे. 

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनसंघ की शुरुआत से ही भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति घृणा रखती आई है; वे गोडसे की पूजा करते हैं... आप गांधी परिवार से नफरत करते हैं, आप राष्ट्रपिता से नफरत करते हैं, इसीलिए आप सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई योजना का नाम बदलकर गांधी जी का नाम हटा रहे हैं. यह देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

G RAM G Bill

Trending news

भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,