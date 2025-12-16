MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा

G RAM G Bill: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के नाम को बदलने की कड़ी आलोचना की. भाजपा की ओर से प्रस्तावित 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन' को लेकर थरूर ने कहा कि गांधी का नाम हटाना अनैतिक है.

लोकसभा में बोलते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद ने जी राम जी नामक नए विधेयक का विरोध किया जिसमें 25 अतिरिक्त दिनों का सवैतनिक कार्य प्रदान करने का प्रावधान है. बता दें, इसके वित्तीय बोझ का 40 प्रतिशत राज्यों पर डाला जा रहा है. थरूर ने कहा कि यह कदम गरीबों और मजदूरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम हटाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और यह देश के सामाजिक न्याय की दिशा में एक नकारात्मक कदम साबित होगा. इस बीच, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सच तो यह है कि स्कीम का नाम बदलने की आड़ में वे (केंद्र सरकार) इस स्कीम को खत्म करना चाहते हैं. वे इस स्कीम का नाम क्यों बदलना चाहते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं.

#WATCH | Delhi | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "The truth is that in the garb of changing the name of the scheme, they (Central govt) want to scrap this scheme. Why do they want to change the name of this scheme? Mahatma Gandhi is the father of the nation..."

इस बीच, विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर संसद में मकर द्वार के बाहर MGNREGA का नाम बदलने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया. बता दें कि इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एमएनआरईजीए योजना को पुनर्परिभाषित करने के सरकार के कदम की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी. खरगे ने कहा कि यह सिर्फ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने का मामला नहीं है. यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है. संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि मोदी जी जैसे लोग, जो विदेशों में बापू को फूल चढ़ाते हैं कितने खोखले और पाखंडी हैं. खरगे ने कहा ने कहा कि गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ने वाली सरकार ही एमजीएनआरईजीए पर हमला करती है. कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़कों पर इस अहंकारी सरकार के गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी. हम करोड़ों गरीब लोगों, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा छीने जाने नहीं देंगे.

#WATCH | Delhi | Opposition MPs holding photos of Mahatma Gandhi protest outside Makar Dwar in Parliament against the MGNREGA renaming issue

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनसंघ की शुरुआत से ही भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति घृणा रखती आई है; वे गोडसे की पूजा करते हैं... आप गांधी परिवार से नफरत करते हैं, आप राष्ट्रपिता से नफरत करते हैं, इसीलिए आप सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई योजना का नाम बदलकर गांधी जी का नाम हटा रहे हैं. यह देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी.