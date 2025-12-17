Advertisement
MGNREGA हो गई जी राम जी! कांग्रेस की परेशानी तो बनती है लेकिन बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?

विकसित भारत - जी राम जी बिल पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट तो सबको दिख रहा है लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा और एनडीए के कुछ नेता भी खुश नहीं हैं. हां, टीडीपी से खुलकर बातें कही जाने लगी हैं. एनडीए के सहयोगी चाहते हैं कि इस बिल को ज्यादा चर्चा के लिए समिति को भेजा जाए, जबकि सरकार अप्रैल 2026 से लागू करने की तैयारी में है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:34 AM IST
कांग्रेस के राज की सुपरहिट स्कीम कही जाने वाली मनरेगा का नाम बदल रहा तो कांग्रेस के नेताओं की आपत्ति तो बनती है लेकिन अब एक चौंकाने वाली बात पता चली है. योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष के हमले झेल रही भाजपा और एनडीए के भीतर भी एक तबका ऐसा उभरा है जो 'जी राम जी' बिल से ज्यादा खुश नहीं है. केंद्र सरकार बदली हुई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अप्रैल 2026 में लागू करना चाहती है वहीं एक भाजपा नेता ने 'इंडियन एक्सप्रेस' से स्वीकार किया है कि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में कुछ लोग इसे शीतकालीन सत्र में पास कराने के लिए तैयार नहीं हैं. 

जी हां, हम संसद में देख रहे हैं कि विपक्षी दल मौजूदा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी MGNREGA में प्रस्तावित बदलावों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं. खासतौर से विपक्ष शासित राज्य क्योंकि राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा. इसके अलावा महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर तल्ख प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. ऐसे में भाजपा और उसके सहयोगियों के एक हिस्से ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VB-G RAM G बिल के संभावित राजनीतिक नतीजों को लेकर चिंता जताई है. 

असर क्या होगा? बेचैन हैं एनडीए के नेता

लोकसभा ने बीमा संशोधन विधेयक पारित किया है. अंदरूनी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार परमाणु ऊर्जा विधेयक को भी पारित कराने के लिए उत्सुक दिख रही है. हालांकि VB-G RAM G बिल को लेकर भाजपा के अंदरूनी सूत्रों ने माना है कि पार्टी और उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों सहित दूसरे राज्य भी वित्तीय प्रभावों और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित असर को लेकर बेचैन हैं.

राज्य खुश क्यों नहीं?

एक पूर्व मंत्री ने एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, 'हां, राज्य नाखुश हैं. कोई भी राज्य अपना बोझ नहीं बढ़ाना चाहता, खासकर वे जो लंबित GST बकाये का इंतजार कर रहे हैं. भाजपा शासित राज्यों के पास बिल को चुपचाप स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है लेकिन विपक्ष इसे हमारे खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है इसलिए हमारी राय है कि इस पर संसदीय पैनल को विस्तार से चर्चा करनी चाहिए ताकि सरकार इसे एक बहुत जरूरी सुधार के रूप में पेश कर सके.'

अभी 100 दिन पूरा नहीं हो पा रहा

NDA के एक घटक दल के नेता ने दावा किया कि भाजपा ने अपने सहयोगियों को आश्वासन दिया था कि बिल को संसदीय पैनल या संयुक्त समिति या स्थायी समिति को भेजा जाएगा. प्रमुख घटक दल के एक अन्य सांसद ने कहा कि कई राज्य तो मौजूदा 100-दिन की गारंटी को भी पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप केंद्र का हिस्सा कम कर रहे हैं और दिनों की संख्या (125 दिन) बढ़ा रहे हैं, तो यह कैसे एक व्यवहार्य योजना बनेगी? मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय सरकारी योजनाओं में से एक रही है.' 

टीडीपी ने खुलकर कह दिया

इन्हीं चिंताओं को दोहराते हुए लोकसभा में TDP के फ्लोर लीडर लावू श्री कृष्ण देवरायालू ने कहा कि उनकी पार्टी मनरेगा में बदलाव करने की जरूरत को समझती है लेकिन उम्मीद है कि केंद्र फंडिंग के बारे में चिंताओं को दूर करेगा. उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ सालों में अलग-अलग हितधारकों के साथ बातचीत में पता चला है कि इस योजना में सुधार की जरूरत है. संसद के अंदर और बाहर इन विचारों के आधार पर बदलाव किए गए हैं - जैसे काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया जाना, साथ ही राज्यों को यह आजादी देना कि वे किस तरह का काम करना चाहते हैं. हम अलग-अलग योजनाओं पर सरकार के साथ काम कर रहे हैं. जब भी हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी है, वे आगे आए, अब हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी ऐसा ही होगा.'

बस दो दिन और, क्या होगा?

शुक्रवार को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो रहा है. मोदी सरकार बिल पास कराने के लिए उत्सुक है. हां, विपक्ष की आपत्तियों और अपनी ही पार्टी के अंदर कुछ असहजता दिखने के बाद भी सत्ता पक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में कहा कि केंद्र शीतकालीन सत्र के दौरान बिल पास कराने के लिए उत्सुक है. 

BJP नेताओं की मानें तो सरकार अगले दो दिनों में यानी गुरुवार और शुक्रवार को सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 (परमाणु ऊर्जा बिल), और VB-G RAM G बिल भी पास कराना चाहती है. सरकार ने एक दिन के लिए दोनों पर चर्चा के लिए समय भी दिया है. सूत्रों ने बताया है कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि दोनों को संसदीय समितियों को भेजा जाए. सरकार ने नेताओं को बताया कि वह उनसे संपर्क करेगी. 

पढ़ें: कांग्रेस की मनरेगा बंद , नए 'राम जी बिल' में 5 बड़े बदलाव करने जा रही मोदी सरकार

एक केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हम चाहते हैं कि ये बिल अगले दो दिनों में पास हो जाएं. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नई रोजगार गारंटी योजना 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो जाए. हमारे प्रयास इसी पर केंद्रित होंगे.'

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

