नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा नया? जानें डिटेल

Rural Employment Scheme India: शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को MGNREGA योजना का नाम मोदी सरकार ने बदल दिया है. इस योजना को अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा. सरकार का कहना है कि बदलावों का मकसद योजना को ज्यादा प्रभावशाली, ट्रासपेरेंसी और गांव की जरूरतों के हिसाब का बनाना है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:53 AM IST
Pujya Bapu Gramin Rozgar Yojana: मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदल दिया है. अब इस योजना को पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को इस नाम बदलते के साथ बदलावों से जुड़े बिलों को हरी झंडी दे दी. बता दें कि इस योजना को लंबे समय से ग्रामीण रोजगार की रीढ़ माना जाता रहा है. अब इसके नाम में बदलाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा भी शुरू हो गई है. आइए आपको बताते हैं कि इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं और इससे क्या असर पड़ सकता है.

क्या-क्या बदलाव हुए?
अब तक इस योजना के तहत गांव में रहने वाले हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलता था. हालांकि अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे खास तौर पर जंगली इलाकों और आपदा संभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा और उनकी आमदनी में सुधार आ सकता है. 

बता दें सरकार सिर्फ नाम और काम के दिनों बदलाव करने की योजना के साथ-साथ कामकाज को भी बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रही है. डिजिटल अटेंडेस सिस्टम में भी सुधार पर विचार किया जा रहा है. जिससे फर्जी जॉब कार्ड और फोटो से जुड़ी गड़बड़ियौ के साथ-साथ दूर की जा सकें. इसके अलावा गांवों की जरूरतों से मेल न खाने वाले कामों को सुधारने की योजना है.

क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत?
सरकार के मुताबिक MGNREGA में कुछ पुरानी समस्याएं लंबे समय से सामने आ रही थीं. कई जगहों पर 100 दिन का पूरा रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था. साथ मजदूरी देने में देरी होती है और प्रशासनिक व तकनीकी दिक्कतें भी सामने आती हैं. बदलावों का उद्देश्य योजना को ज्यादा पारदर्शी बनाना है साथ ही इसके प्रभाव को बढ़ाना और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से इसे मजबूत करना है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल पाएगी, इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और ग्रामीण-शहरी पलायन को कम करना भी सरकार के लक्ष्य हैं.

क्या पड़ेगा असर?
सरकार का कहना ​​है कि काम के दिनों की संख्या बढ़ाने से गांव के परिवारों को अधिक काम और रेगुलर इनकम मिलेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. डिजिटल सुधारों से स्कीम में धोखाधड़ी कम होने और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी. हालांकि इसमें कुछ मुश्किलें भी आएंगी. जब काम के दिन की बढ़ेंगे तो सरकारी खजाने पर ज्यादा पैसे का बोझ पड़ेगा. इसके अलावा नए सिस्टम को जमीन पर ठीक से लागू करने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग और बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी.

मनरेगा क्या था?
मनरेगा योजना की शुरुआत साल 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा की गई थी. उस समय इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रखा गया. साल 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया. बता दें कि आज यह योजना देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल है. इसके तहत फिलहाल 15 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. करीब एक-तिहाई महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं.

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

MGNREGApujya bapu gramin rozgar yojana

