कांग्रेस की मनरेगा बंद , नए 'राम जी बिल' में 5 बड़े बदलाव करने जा रही मोदी सरकार

कांग्रेस ने जो आशंका जताई थी, वही हुआ. केंद्र की मोदी सरकार MGNREGA यानी मनरेगा को खत्म कर या कहिए उसका नाम बदलकर एक नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लाने जा रही है. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) संबंधी बिल आया है. लोकसभा सदस्यों को इसकी जानकारी दे दी गई है. अंग्रेजी में संक्षेप में इसे VB G RAM G Bill लिखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह बिल विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए ग्रामीण विकास का ढांचा स्थापित करने के लिए है. इसमें पिछले कानून की जगह कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं.

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी बिल 2025 में ग्रामीण परिवारों के लिए एक वित्त वर्ष में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है. इसके साथ-साथ राज्यों के खजाने पर ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा क्योंकि इसमें योजना की फंडिंग को शेयर करने का प्रावधान है. कुछ पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं. ऐसे में पांच बड़े बदलावों के बारे में जानना जरूरी है जो नए कानून में सरकार ला रही है.

1. रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ेगी

हां, VB-G RAM G बिल के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्त वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी. यह मनरेगा से ज्यादा है जिसमें 100 दिनों की रोजगार गारंटी मिलती है. इस कानून के तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य बिना कोई स्किल वाला शारीरिक काम करते हैं.

2. अब केवल केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी

हां, नए बिल में एक बड़ा बदलाव फंडिंग से जुड़ा है. इस योजना के तहत मिलने वाली फंडिंग मनरेगा से बिल्कुल उलट होगी. फिलहाल केंद्र सरकार मजदूरी बिल का पूरा भुगतान करती है लेकिन नए बिल के तहत राज्यों को भी थोड़ा खर्च साझा करना होगा. हालांकि केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ही पूरा खर्च उठाएगी. पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें 90:10 के अनुपात में फंड उपलब्ध कराएंगी जबकि बाकी राज्यों के साथ यह 60:40 होगा.

3. किस राज्य को कितना बजट, केंद्र तय करेगा

अब लेबर बजट की जगह मानक आवंटन होगा. इस बिल के सेक्शन 4 (5) में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार हर वित्त वर्ष के लिए राज्य-वार मानक आवंटन तय करेगी, जो केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर आधारित होगा. किसी राज्य ने अगर इस आवंटन से ज्यादा खर्च किया तो केंद्र सरकार तय करेगी कि राज्य सरकार वो खर्च कैसे वहन करे.

4. 60 दिन के लिए 'नो गारंटी'

जी हां, VB-G राम G बिल में यह व्यवस्था की जा रही है कि खेती के पीक सीजन के समय रोजगार गारंटी का प्रावधान स्थगित रहेगा. इसका मकसद खेती के दौरान पर्याप्त संख्या में खेतिहर मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. बिल के अनुसार राज्य सरकारें एक वित्त वर्ष में कुल 60 दिनों की यह अवधि पहले से घोषित कर देंगी. इसमें बुवाई और कटाई के मौसम शामिल होंगे. इस दौरान एक्ट के तहत कोई काम नहीं किया जाएगा.

5. भुगतान हर हफ्ते

श्रमिकों के हिसाब से देखेंगे तो यह सबसे बड़ा बदलाव होगा. नए बिल में श्रमिकों को हर हफ्ते मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है. अभी मनरेगा में 15 दिन की लिमिट है.