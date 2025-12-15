Advertisement
trendingNow13041065
Hindi Newsदेशनौसेना में शामिल होगी एमएच-60आर हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए समुद्री शिकारी खासियत

नौसेना में शामिल होगी एमएच-60आर हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए समुद्री 'शिकारी' खासियत

MH60 R Helicopters: भारतीय नौसेना गोवा में MH-60R हेलीकॉप्टरों के INAS 335 स्क्वाड्रन को कमीशन करेगी, जिससे समुद्री निगरानी और ऑपरेशनल क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी. कितना ताकतवर है समंदर का ये शिकारी 'बाज' आइए बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 15, 2025, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौसेना में शामिल होगी एमएच-60आर हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए समुद्री 'शिकारी' खासियत

MH-60R helicopter: भारतीय नौसेना करीब 24 घंटे बाद गोवा में INS हंसा में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, INAS 335 (ऑस्प्रेज़) की दूसरे फ्लीट को कमीशन करेगी. नौसेना की ये कवायद नेवी के मॉर्डनाइजेशन और उसकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में हो रही कोशिशों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. समंदर के इस शिकारी 'बाज' की नई खेप आने से समंदर में नेवी की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होगा.

नौसेना का बयान

भारतीय नौसेना ने कहा कि उन्नत हथियारों, सेंसर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स सूट से लैस, MH-60R एक बहुमुखी मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म है जो पारंपरिक और असममित दोनों तरह के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है. मल्टी रोल MH-60R फाइटर हेलीकॉप्टर अब अपनी जगह बना चुका है. इस चॉपर ने इसने पहले ही कई मौकों पर अपनी दमदार ताकत का प्रदर्शन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका

INAS 335 के कमीशन होने से ब्लू वाटर में भारतीय नौसेना की हवाई क्षमताओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, वहीं नौसेना के सैन्य ऑपरेशंस के काम में तेजी आएगी. MH-60R के शामिल होने से नौसेना की निगरानी क्षमता भी बढ़ेगी. इस स्क्वाड्रन के कमीशन से नौसेना की स्वदेशी विमानन क्षमताओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की यह दूसरी यूनिट है, जो समुद्री अभियानों में निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह पर हमले जैसी भूमिकाओं को मजबूत करेगी.

ये भी पढ़ें- हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, बस चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव... मोहम्मद यूनुस की सरकार को भारत का दो टूक जवाब 

हिंद महासागर क्षेत्र में सीहॉक हेलीकॉप्टरों की तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करेगी, समंदर के रास्ते आने वाले संभावित खतरों को रोकेगी. आपको बताते चलें कि भारतीय नौसेना ने पिछले साल 6 मार्च को कोच्चि में मल्टी-रोल MH-60R हेलीकॉप्टरों के अपने पहले स्क्वाड्रन को कमीशन किया था, जो इसकी समुद्री विमानन क्षमता में एक नए अध्याय की शुरुआत थी.

MH-60R की ताकत और खासियत

स्कॉर्स्की (लॉकहीड मार्टिन) द्वारा निर्मित ये खास सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्गम मिशन के लिए बनाया गया है. अमेरिका कुल संख्या भारत के पास: 24. इसका मुख्य काम पनडुब्बी रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare) में फतह हासिल करने में अहम भूमिका निभाना है. ये सतह पर हमला करने में सक्षम है. इसका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन में भी किया जा सकता है. ये हर मौसम में उड़ान समुद्री जहाजों से टेकऑफ और लैंडिंग कर सकता है ये रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है. हेलफायर मिसाइल, टॉरपीडो, सोनोबॉय और रडार से लैस इस हेलीकॉप्टर में 2 GE T-700 इंजन है. 400+ नॉटिकल माइल रेंज इसे अजेय बनाती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

MH60 R Helicopters

Trending news

कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
Rehman Dakait
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
nitin Nabin
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
china
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'मजहब पूछकर मारा, गरम रॉड से दागा...', व्यापारी के साथ हुई इस घटना से उबल पड़े ओवैसी
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
war
इजरायल-यूक्रेन कौन सा गेम खेल रहे? दुश्मन देशों को दे रहे झटका, देखकर दुनिया हैरान
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
India Bangladesh tension
हसीना किसी को नहीं उकसा रहीं, चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव, यूनुस सरकार को भारत का जवाब
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
Dhurandhar Film
धुरंधर की आंधी में पाकिस्तान 'धुआं-धुआं', अब ल्यारी की इज्जत बचाने में जुटा पड़ोसी
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
india china news in hindi
चीन-पाक की ‘एयर पार्टनरशिप’ से बढ़ा खतरा, भारत चलने जा रहा अब अपना 'मास्टरस्ट्रोक!
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
nitin Nabin
2006 में लड़ा चुनाव, 45 साल में बने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष; कौन हैं नितिन नबीन?
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?
Nitin Nabeen
नितिन से मिलेगी BJP को 'नवीन' ऊर्जा... PM ने जताया भरोसा; बधाई में किसने क्या कहा?