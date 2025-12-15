नौसेना में शामिल होगी एमएच-60आर हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए समुद्री 'शिकारी' खासियत

MH60 R Helicopters: भारतीय नौसेना गोवा में MH-60R हेलीकॉप्टरों के INAS 335 स्क्वाड्रन को कमीशन करेगी, जिससे समुद्री निगरानी और ऑपरेशनल क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी. कितना ताकतवर है समंदर का ये शिकारी 'बाज' आइए बताते हैं.
MH-60R helicopter: भारतीय नौसेना करीब 24 घंटे बाद गोवा में INS हंसा में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, INAS 335 (ऑस्प्रेज़) की दूसरे फ्लीट को कमीशन करेगी. नौसेना की ये कवायद नेवी के मॉर्डनाइजेशन और उसकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में हो रही कोशिशों में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. समंदर के इस शिकारी 'बाज' की नई खेप आने से समंदर में नेवी की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होगा.
नौसेना का बयान
भारतीय नौसेना ने कहा कि उन्नत हथियारों, सेंसर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स सूट से लैस, MH-60R एक बहुमुखी मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म है जो पारंपरिक और असममित दोनों तरह के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है. मल्टी रोल MH-60R फाइटर हेलीकॉप्टर अब अपनी जगह बना चुका है. इस चॉपर ने इसने पहले ही कई मौकों पर अपनी दमदार ताकत का प्रदर्शन किया है.
INAS 335 के कमीशन होने से ब्लू वाटर में भारतीय नौसेना की हवाई क्षमताओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, वहीं नौसेना के सैन्य ऑपरेशंस के काम में तेजी आएगी. MH-60R के शामिल होने से नौसेना की निगरानी क्षमता भी बढ़ेगी. इस स्क्वाड्रन के कमीशन से नौसेना की स्वदेशी विमानन क्षमताओं को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की यह दूसरी यूनिट है, जो समुद्री अभियानों में निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह पर हमले जैसी भूमिकाओं को मजबूत करेगी.
हिंद महासागर क्षेत्र में सीहॉक हेलीकॉप्टरों की तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को मजबूत करेगी, समंदर के रास्ते आने वाले संभावित खतरों को रोकेगी. आपको बताते चलें कि भारतीय नौसेना ने पिछले साल 6 मार्च को कोच्चि में मल्टी-रोल MH-60R हेलीकॉप्टरों के अपने पहले स्क्वाड्रन को कमीशन किया था, जो इसकी समुद्री विमानन क्षमता में एक नए अध्याय की शुरुआत थी.
MH-60R की ताकत और खासियत
स्कॉर्स्की (लॉकहीड मार्टिन) द्वारा निर्मित ये खास सैन्य हेलिकॉप्टर दुर्गम मिशन के लिए बनाया गया है. अमेरिका कुल संख्या भारत के पास: 24. इसका मुख्य काम पनडुब्बी रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare) में फतह हासिल करने में अहम भूमिका निभाना है. ये सतह पर हमला करने में सक्षम है. इसका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन में भी किया जा सकता है. ये हर मौसम में उड़ान समुद्री जहाजों से टेकऑफ और लैंडिंग कर सकता है ये रात में भी ऑपरेशन करने में सक्षम है. हेलफायर मिसाइल, टॉरपीडो, सोनोबॉय और रडार से लैस इस हेलीकॉप्टर में 2 GE T-700 इंजन है. 400+ नॉटिकल माइल रेंज इसे अजेय बनाती है.
