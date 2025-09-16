बांग्लादेश से मलेशिया तक...16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी, गृहमंत्री अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन?
Advertisement
trendingNow12924541
Hindi Newsदेश

बांग्लादेश से मलेशिया तक...16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी, गृहमंत्री अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन?

Amit Shah: NCB की रिपोर्ट के आधार पर MHA ने विदेशी तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 16,000 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा. इस कार्रवाई में बांग्लादेश, नाइजीरिया, मलेशिया समेत कई देशों के नागरिक शामिल है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 16, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश से मलेशिया तक...16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी, गृहमंत्री अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन?

MHA Action Against Drugs: भारत में नशे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसे रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी के मद्देनजर NCB की रिपोर्ट के आधार पर MHA बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें हजारों विदेशी नागरिकों को देश से बाहर भेजा जाएगा. गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 16,000 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा. ये लोग ड्रग्स की तस्करी, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन और इससे जुड़े दूसरे जुर्म में शामिल पाए गए हैं. ये अलग-अलग राज्यों में हिरासत में हैं और उनकी लिस्ट संबंधित एजेंसियों को सौंप दी गई है.

इस कार्रवाई में पड़ोसी देश बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, घाना और नाइजीरिया जैसे देशों के नागरिक शामिल हैं. NCB की रिपोर्ट के आधार पर यह भारत सरकार की नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

पिछले 10 साल में एक करोड़ किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए

नए इमिग्रेशन कानून के तहत ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है. यहां एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की भूमिका बहुत अहम होगी. पिछले 10 साल में एक करोड़ किलो से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए हैं, जबकि 2005 से 2014 के बीच  सिर्फ 26 लाख किलो पकड़ा गया था. कहा जा रहा है कि अगर अगले दस साल में नशे के खिलाफ सख्ती से नहीं लड़ा गया तो ये लड़ाई हार सकते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि, सिर्फ छोटे-छोटे केस को नहीं, बल्कि पूरे ड्रग कार्टेल को खत्म करना होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

4000 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया

दूसरी तरफ, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में 4000 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस के समन्वय से ये कार्रवाई की गई. वहीं, अगले 15 दिनों में देशभर में 1 लाख किलो नशीले पदार्थो को नष्ट किया जाएगा, जिनकी बाजार में कीमत 4000 करोड़ से भी ज्यादा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

amit shahMHANCB

Trending news

महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहिम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
;