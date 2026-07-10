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कब, कैसे और कहां गाया जाएगा राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान? गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम; राज्यों को दिए ये अहम निर्देश

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से फिर नए आदेश जारी किए गए हैं. गृमंत्रालय ने राज्यों और मंत्रालयों से सख्ती से नियमों का पालन करने को कहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:23 PM IST
कब, कैसे और कहां गाया जाएगा राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान? गृह मंत्रालय ने जारी किए नए नियम; राज्यों को दिए ये अहम निर्देश

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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