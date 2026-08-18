MHA का मेगा एक्शन प्लान: 36 देशों के 274 माफिया के बाद 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' से थर्राएगा ड्रग्स नेटवर्क

भारत में छिपकर ड्रग्स का कारोबार चला रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. दिल्ली-एनसीआर में हाल की कार्रवाई ने जिस अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोली हैं, उसने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. अलग-अलग ठिकानों से करीब 15 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं बरामद होने के बाद अब एनसीबी सिर्फ ड्रग्स की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं रहना चाहती. निशाने पर पूरा नेटवर्क है. इसी कड़ी में सितंबर 2026 के पहले सप्ताह से देशभर में 15 दिन का विशेष अभियान 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' चलाने की तैयारी है.
गृह मंत्रालय के इस ऑपरशन में एनसीबी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस तथा इमिग्रेशन अधिकारी मिलकर ऐसे विदेशी नागरिकों की जांच करेंगे, जिनका वीजा खत्म हो चुका है और जिनके ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है. एनसीबी और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई की शुरुआत 18 जुलाई को दिल्ली के खानपुर इलाके के राजू पार्क से हुई. यहां छापेमारी के दौरान 5.087 किलो एम्फेटामाइन बरामद हुई.
एनसीबी और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई की शुरुआत 18 जुलाई को दिल्ली के खानपुर इलाके के राजू पार्क से हुई. यहां छापेमारी के दौरान 5.087 किलो एमफेटामाइन बरामद हुई. मामले में नाइजीरियाई नागरिक ओबासे प्रोस्पर ओगोबोनजोर को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि उसका मेडिकल वीजा जून 2023 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वह भारत में रह रहा था. इतना ही नहीं, करीब 68 लाख रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में भी यूपी एसटीएफ को उसकी तलाश थी. इसके बाद जांच की कड़ी गुरुग्राम तक पहुंची. 21 जुलाई को हंस एन्क्लेव में कार्रवाई हुई तो वहां से 9.7 किलो एम्फेटामाइन और 67.840 किलो स्यूडोएफेड्रिन बरामद की गई. इस मामले में नाइजीरियाई नागरिक अबुची जॉर्ज ओकोरी को गिरफ्तार किया गया. ओकोरी का मेडिकल अटेंडेंट वीजा जून 2015 में ही समाप्त हो चुका था. इसके बावजूद वह भारत में रह रहा था.
जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, नेटवर्क का एक और सिरा दिल्ली के महरौली से जुड़ता चला गया. 3 अगस्त को वहां छापेमारी के दौरान 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. इस कार्रवाई में दो नाइजीरियाई नागरिक उचेन्ना स्टीफन नवांको और चिकीजी जोशुआ इग्वे गिरफ्तार किए गए. जांच के मुताबिक दोनों लंबे समय से भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे. बताया गया है कि उनका भारत में रहने का समय 13 साल से भी ज्यादा हो चुका था. कार्रवाई के दौरान एक अफ्रीकी महिला ने मौके से भागने की कोशिश की. पुलिस के मुताबिक उसने बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गई. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और उसकी पहचान समेत पूरे मामले की जांच की जा रही है.
इन मामलों ने एजेंसियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है-आखिर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक इतने लंबे समय तक भारत में कैसे रह रहे हैं और इनमें से कुछ लोग ड्रग्स नेटवर्क तक कैसे पहुंच रहे हैं? यही वजह है कि प्रस्तावित 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' का दायरा केवल ड्रग्स तस्करों तक सीमित नहीं रहेगा. एनसीबी, पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारी मिलकर ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करेंगे जिनका वीजा समाप्त हो चुका है या जिनके भारत में रहने की स्थिति संदिग्ध है. होटल, गेस्ट हाउस, मकान मालिक और विदेशी नागरिकों को ठहराने वाले दूसरे लोगों को भी नियमों के मुताबिक उनकी जानकारी समय पर संबंधित अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी निभानी होगी. एनसीबी की रणनीति अब साफ है-खेप पकड़ो, सप्लायर पकड़ो और फिर उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचो जो पैसा, ठिकाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराता है.
ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ यह कार्रवाई उस बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत भारत विदेशों में बैठे गैंगस्टरों, ड्रग्स माफिया और आर्थिक अपराधियों को भी वापस लाने की कोशिश कर रहा है. भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां 'ऑपरेशन त्रिशूल' और 'ऑपरेशन ग्लोबल हंट' के जरिए विदेशों में छिपे भगोड़े अपराधियों को ट्रैक करने और उन्हें भारत लाने की दिशा में काम कर रही हैं. इस अभियान में सीबीआई, इंटरपोल, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की अहम भूमिका है. इनके साथ एनआईए, एनसीबी और राज्यों की पुलिस भी सूचनाओं और जांच के स्तर पर सहयोग करती है.
भगोड़े अपराधियों को ट्रैक करने के लिए सीबीआई ने ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर (GOC) भी बनाया है. इसके जरिए विदेशों में मौजूद अपराधियों के बारे में जानकारी जुटाने और संबंधित विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय करने का काम किया जाता है. किसी आरोपी की लोकेशन और डिजिटल गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मिलने के बाद उसके खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है. इसके बाद संबंधित देश की एजेंसियों के साथ मिलकर गिरफ्तारी और आगे प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू होती है. यानी संदेश साफ है- भारत में अपराध करके विदेश भाग जाना अब बच निकलने की गारंटी नहीं है.
भारत सरकार के मुताबिक पिछले सात वर्षों में जांच एजेंसियों के प्रयासों से 36 देशों से 275 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है. विदेशों में बैठे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में यह आंकड़ा एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता को दिखाता है. एनसीबी ने भी विदेशों में बैठे ऐसे करीब 25 ड्रग्स माफिया की पहचान की है, जिनके भारत में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है. इस सूची में सलीम डोला का नाम प्रमुख रहा है, जिसे तुर्की से भारत लाया गया. वहीं वीरेंद्र बेसोया को दुबई से भारत लाया गया है. राज्य स्तर पर भी कार्रवाई जारी है. हरियाणा एसटीएफ इस साल अब तक विदेशों से 12 गैंगस्टरों को भारत वापस लाने में कामयाब रही है.
सरकार और जांच एजेंसियों की रणनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं है. इसके पीछे उस धारणा को खत्म करना भी है कि भारत में अपराध करने के बाद विदेशी जमीन पर पहुंचकर आसानी से कानून के शिकंजे से बचा जा सकता है. ड्रग्स तस्करी हो या गैंगस्टर नेटवर्क, एजेंसियां अब अपराधी तक पहुंचने के साथ-साथ उसके फाइनेंसर, सप्लायर, मददगार और ठिकाना उपलब्ध कराने वाले लोगों पर भी नजर रख रही हैं.
'ऑपरेशन त्रिनेत्र' इसी रणनीति का अगला बड़ा कदम है. अगर अभियान तय योजना के मुताबिक शुरू होता है तो आने वाले दिनों में देशभर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की जांच तेज हो सकती है. खास तौर पर उन लोगों पर एजेंसियों की नजर रहेगी, जिनका संबंध ड्रग्स तस्करी या दूसरे संगठित अपराधों से होने का संदेह है. विदेश में बैठे अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई और देश के भीतर विदेशी ड्रग्स नेटवर्क पर बढ़ते शिकंजे से एक बात तो साफ है-भारत अब अपराधियों को सिर्फ देश की सीमा के भीतर नहीं, बल्कि सीमा के बाहर भी तलाश रहा है.