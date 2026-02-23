भारत की पहली एंटी टेरर पॉलिसी ‘PRAHAAR’ करेगी आतंकवाद का जड़ से खात्मा, क्या है CBRNED?

Counter terrorism strategy policy PRAHAAR: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पॉलिसी 'प्रहार' (PRAHAAR) लॉन्च की है. देश की इस पहली व्यापक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में देश पर मंडरा रहे खतरों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक रूपरेखा पेश की गई है. इस पॉलिसी में लिखा है कि भारत दशकों से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे रहा है. भारत, दुनिया के सभी प्रमुख संगठनों के मंच से आतंकवाद का लगातार विरोध करता आया है. इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि आतंकवाद किसी धर्म, जातीयता या राष्ट्रीयता से जुड़ा मामला नहीं है. PRAHAAR पॉलिसी में सरकार ने हिंसा के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने की बात की है.

'PRAHAAR' पॉलिसी बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित है. नई नीति में कहा गया है कि भारत आतंकवाद के पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ा है और हिंसक कृत्यों के किसी भी औचित्य को खारिज करता है. जिसमें आतंकवादी हमलों की जड़ से रोकथाम के साथ-साथ किसी आपात स्थिति में त्वरित और अनुपातिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का जिक्र है. पॉलिसी में भारत सरकार की एजेंसियों के बीच आंतरिक समन्वय मजबूत करने के साथ-साथ कानून के शासन को बनाए रखने पर फोकस किया गया है.

मुख्य बिंदु

‘प्रहार’ पॉलिसी में डार्क वेब पर भी फोकस होगा. Add Zee News as a Preferred Source

‘प्रहार’ पॉलिसी में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हालात को कम करने के साथ-साथ कट्टरता/कट्टरपंथी सोच पर फोकस किया गया है.

‘प्रहार’ पॉलिसी में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को एक साथ लाना और उन्हें आकार देना शामिल है.

इस पॉलिसी में अल-कायदा और आईएसएस (ISIS) जैसे वैश्विक आतंकी समूहों का नाम लेकर दुनिया को आगाह किया गया है.

इस पॉलिसी में देश के अंदर छिपे गद्दारों यानी स्लीपर सेल के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिशों पर ध्यान दिया गया है.

आतंकी फंड जुटाने के लिए दूसरों के बैंक खातों का ही नहीं, बल्कि क्रिप्टो वॉलेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. आतंकी भर्ती के लिए टेलीग्राम जैसे चैनलों का इस्तेमाल होता है. इंटरनेट की दुनिया में असली पहचान छिपाकर आतंकी हमलों का प्लॉट रचा जा रहा है. ‘प्रहार’ इसी डिजिटल अंधेरे में छिपे शिकारियों को बेनकाब करने की रणनीति है.

'प्रहार' में क्या है CBRNED?

‘प्रहार’ पॉलिसी की पीडीएफ फाइल आठ पेज की है. उसे ध्यान से पढ़ें तो तीसरे पेज के आखिरी पैरा में CBRNED शब्द का जिक्र है. जिसके बारे में जानकर आपकी चिंता भी बढ़ सकती है. गृह मंत्रालय का मानना है कि आतंकी अब CBRNED यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव और डिजिटल का खुला इस्तेमाल कर सकते हैं. इन चारों के गलत इस्तेमाल से कहीं पर भी बड़ी तबाही मचाई जा सकती है. इसलिए सरकार इस ओर भी फोकस बनाए हुए है. 'डिजिटल' हमले की बात करें तो आतंकी संगठन खुलकर साइबर हमले कर रहे हैं.

देश के अंदर छिपे 'गद्दार' हों या पाकिस्तान या किसी अन्य देश से आए बाहरी आतंकवादी, टेक्‍नोलॉजी के इस युग में पुराने भारी-भरकम हथियारों के बजाए, ड्रोन और रोबोटिक्स का दुरुपयोग करके देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचा सकते हैं. इस नई पॉलिसी में इन बिंदुओं पर भी खास ध्यान दिया गया है.