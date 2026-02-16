एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, आते ही होने लगी थू-थू; क्या बोली जनता?

Bill Gates In Andhra Pradesh: अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स अपनी भारत यात्रा पर पहुंच चुके हैं, हालांकि कई लोगों ने इसको लेकर उनकी आलोचना भी की है. गेट्स का एपस्टीन फाइल्स में कई बार नाम सामने आया है.
Bill Gates Andhra Prdaesh Visit: माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन आंध्र प्रदेश पहुंचे थे. इस दौरान राज्य सरकार ने उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, हालांकि गेट्स के एपस्टीन फाइल्स में नाम आने और यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के साथ संपर्क को देखते हुए इस कार्यक्रम की लोगों ने आलोचना भी की है. बता दें कि इस अमेरिकी अरबपति पर भारत को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपेरिमेंट लैब की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा है. गेट्स ने एपस्टीन फाइल्स से जुड़े आरोपों को बिल्कुल बेतुका और पूरी तरह से झूठा बताकर खारिज कर दिया है.
आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और कैबिनेट के कई सदस्यों ने गन्नावरम एयरपोर्ट पर बिल गेट्स का स्वागत किया. लोकेश ने अपने 'X'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा,' अमरावती में आपका स्वागत है बिल गेट्स. आज गन्नावरम हवाई अड्डे पर गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष का स्वागत करना मेरे लिए खुशी की बात थी.' आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी 'X' पर एक पोस्ट शेयर कर साल 1997 से गेट्स के साथ अपने संबंधों को याद किया, जब उन्होंने राज्य में IT के लिए अपना नजरिए पेश किया था.
बताया जा रहा है कि बिल गेट्स भारत में AI इंडिया इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे. उन्होंने साल 20214 में 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वह अभी भी गेट्स फाउंडेशन के बोर्ड के प्रमुख हैं. कई लोगों ने एपस्टीन फाइल्स में मिले संदेशों के चलते आंध्र प्रदेश में गेट्स के स्वागत पर कड़ी आलोचना की. इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जेफ्री एपस्टीन के साथ यैन गतिविधियों में हिस्सा लिया था. बता दें कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से जारी 35 लाख पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में बिल गेट्स का भी कई बार नाम है.
बता दें कि गेट्स की भारत यात्रा को एपस्टीन के साथ संबंधों और भारत को एक लैब की तरह मानने को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच हुई है. उनकी भारत यात्रा को लेकर
मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रभारी अनुप धोते ने अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' एपस्टीन फाइलों में गेट्स का नाम तस्वीरों के साथ कई बार सामने आया है. यह सब जानने के बाद किसी को भी उनसे मिलने से बचना चाहिए.
