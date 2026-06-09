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ईरान युद्ध: दोराहे पर खड़ा अमेरिका, ट्रंप का फैसला सीनेट में बढ़ाएगा मुश्किल?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर आक्रमण यह सोचकर किया था कि अधिक से अधिक एक सप्ताह में अमेरिकी सेना ईरान के शीर्ष नेतृत्व को मारकर ईरान को हार मानने के लिए विवश कर देगी, किन्तु कई नेताओं को मारने के बावजूद ईरान अभी घुटनों पर नहीं आ सका है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:31 PM IST
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