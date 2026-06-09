/ईरान युद्ध: दोराहे पर खड़ा अमेरिका, ट्रंप का फैसला सीनेट में बढ़ाएगा मुश्किल?

Middle East crisis: संयुक्त राज्य अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर आक्रमण यह सोचकर किया था कि अधिक से अधिक एक सप्ताह में अमेरिकी सेना ईरान के शीर्ष नेतृत्व को मारकर ईरान को हार मानने के लिए विवश कर देगी, किन्तु कई नेताओं को मारने के बावजूद ईरान अभी घुटनों पर नहीं आ सका है. कई बार अपना गोलपोस्ट बदलने के बाद भी अमेरिका के बड़बोले, अहंकारी और ज़िद्दी राष्ट्रपति अपने लक्ष्य नहीं पा सके हैं. अब तक के युद्ध में अमेरिका 58.39 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, जो लगभग दस लाख डॉलर प्रतिदिन बैठता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाया है.