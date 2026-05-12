Middle East Crisis: सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं, ये 3 प्रोजेक्ट कर देंगे भारत की बल्ले-बल्ले; सारी चिंता हो जाएगी दूर

Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों के बीच जंग नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए परेशानी का कारण बन गया है. कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने से और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मंडराते खतरों ने भारत जैसे बड़े आयातक देश की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं.
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India-Oman Undersea Pipeline: मिडिल ईस्ट तनाव ने पूरी दुनिया को प्यूल संकट की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है. कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मंडराते खतरे के बीच भारत में भी चिंता की लकीरें गहरी होती है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स जैसे जैसे शॉर्ट-टर्म फॉर्मूले सुझाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम भारत की बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? जवाब है शायद नहीं! फिर असली समाधान क्या है?
भारत अपनी जरूरत का लगभग 85-90% कच्चा तेल आयात करता है. कच्चे तेल की इतनी जरूरत वाला देश के लिए असल समाधान उन तीन मेगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में छिपा है, जो दशकों से फाइलों में दबे थे लेकिन अब भारत की तकदीर बदल सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है भारत का मास्टर प्लान, जिससे ईंधन की इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है.
ओमान-भारत डीपवाटर पाइपलाइन भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. लगभग 1,600 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन ओमान के रास अल जीफान से गुजरात के पोरबंदर तक समुद्र के रास्ते 3,500 मीटर गहराई में बिछाई जानी है. इस पाइल लाइन के बिछने से फायदा यह होगा कि भारत पाकिस्तान या किसी दूसरे देश के जमीनी बॉर्डर को टच किए बिना भी गैस भारत आएगा. यह समुद्री लुटेरों और युद्ध के कारण लगने वाले चोकपॉइंट्स से भी सेफ होगा. जानकारों के अनुसार इस पाइपलाइन से मिलने वाली गैस LNG के मुकाबले 2-3 डॉलर प्रति यूनिट सस्ती हो सकती है.
Talks on the 1,600 km Oman India deep-water pipeline project (OIDMPP) have been on since the 1990s.
Ras Al Jifan to Porbandar. Laid on the seabed 3500 m below.
Time to ‘step on the gas’ with this project. pic.twitter.com/dO5aL1kXIE
Sandeep (@SandeepUnnithan) May 11, 2026
साल 2026 में भारत और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और यूएई के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत फिर से तेज हुई है. इस प्रस्तावित योजना तमिलनाडु के नागपट्टिनम को श्रीलंका के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिंकोमाली टैंक फार्म से कनेक्ट करेगी. इससे यह फायदा होगा कि श्रीलंका का त्रिंकोमाली बंदरगाह भारत के लिए ईंधन भंडारण का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा. इससे न सिर्फ पड़ोसी देश से रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि संकट के समय भारत के पास पास में ही सेफ फ्यूल रिजर्व होगा. यूएई का निवेश इस प्रोजेक्ट को तकनीकी और आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है.
तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत TAPI पाइपलाइन परियोजना काफी समय से अधर में फंसी हुई है. यह 1,814 किमी लंबी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान की गैस को दक्षिण एशिया तक लाने के लिए बनाई गई योजना है. अफगानिस्तान में इसका काम 2026 के अंत तक हेरात शहर तक पहुंचने की उम्मीद है. इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा रोड़ा पाकिस्तान है. भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डेफिसिट मतलब भरोसे की कमी के कारण इस पाइपलाइन का भारत तक पहुंचना अभी तो बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है. हालांकि अगर यह सफल होता है, तो भारत को मध्य एशिया से गैस का एक बड़ा स्रोत मिल जाएगा.
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वर्क फ्रॉम होम यानी WFH जैसे प्रयास तुरंत के खपत को कम करने में कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक के लिए स्ट्रक्चरल बदलाव जरूरी हैं. ओमान और श्रीलंका वाली पाइपलाइन परियोजनाओं में दो देशें के बीच तनाव कम है, इसलिए भारत सरकार अब इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने पर जोर दे सकती है, जिससे दुनिया में तनाव होने पर भी भारत की रफ्तार कम न हो.
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