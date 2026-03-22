मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा एक्शन प्लान

पीएम मोदी आज शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की सप्लाई में आ रही बाधा समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
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PM Modi High Level Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग से बिगड़ते हालात और इस कारण कच्चे तेल की सप्लाई में आ रही बाधा के मामले पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, बिजली और खाद से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी. पीएम मोदी की अगुआई में होने वाली इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भारतीयों पर कम से कम पड़े और देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम खाद और बिजली की आपूर्ति निर्बाध तरीके से जारी रहे.
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