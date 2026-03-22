Advertisement
trendingNow13149928
Hindi Newsदेशमिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा एक्शन प्लान

मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा एक्शन प्लान

पीएम मोदी आज शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक में पश्चिम एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की सप्लाई में आ रही बाधा समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 22, 2026, 03:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा एक्शन प्लान

PM Modi High Level Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग से बिगड़ते हालात और इस कारण कच्चे तेल की सप्लाई में आ रही बाधा के मामले पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, बिजली और खाद से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी. पीएम मोदी की अगुआई में होने वाली इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भारतीयों पर कम से कम पड़े और देश में कच्चे तेल, पेट्रोलियम खाद और बिजली की आपूर्ति निर्बाध तरीके से जारी रहे. 

खबर अपडेट की जा रही है... 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

PM Modi meeting

Trending news

मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम करेंगे हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
india bangladesh relations
इतिहास, भूगोल और संस्कृति...किससे बने हैं भारत-बांग्लादेश के रिश्ते? रहमान ने बताया
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
IMD
20 राज्यों में गिरेगा पारा! आंधी-तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना, IMD का अलर्ट
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?
israel iran war
डिएगो गार्सिया पर ईरान का अटैक कैसे बन गया भारत के लिए सुरक्षा चुनौती?