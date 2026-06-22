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होर्मुज की रखवाली करेगा ब्रह्मोस? ईरान संकट के बीच UAE को भारत के हथियारों का सहारा; नजदीकी बढ़ाता रह गया पाकिस्तान

भारत और UAE के बीच आने वाले समय में एक बड़ी रक्षा डील होने की संभावना है. संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज में दिलचस्पी दिखाई है. दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और यह शुरुआती चरणों में है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 22, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:07 PM IST
होर्मुज की रखवाली करेगा ब्रह्मोस? ईरान संकट के बीच UAE को भारत के हथियारों का सहारा; नजदीकी बढ़ाता रह गया पाकिस्तान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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