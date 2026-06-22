Defence Exports: भारत और संयुक्त अरब अमीरात एक बड़ी रक्षा डील पर बातचीत कर रहे हैं. माना जा रहा है कि अगर यह डील होती है, तो तो UAE भारत के सबसे ज्यादा मांग वाले मिलिट्री एक्सपोर्ट्स का नया इंटरनेशनल ग्राहक बन जाएगा. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत और UAE के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस नेटवर्क को लेकर एक बड़ी डील पर बात चल रही है.



इस डील के पूरा होने के बाद फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद UAE ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला चौथा विदेशी देश बन जाएगा. बता दें कि भारत और रूस की ओर से संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है.