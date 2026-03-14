जंग के बीच दिल्ली-तेहरान की ‘सीक्रेट डिप्लोमेसी’? ईरान बोला- भारत के साथ बातचीत के बड़े नतीजे निकलेंगे

Middle East tensions: इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच जंग हो रही है, जंग के बीच भारत और ईरान के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत और ईरान के बीच बातचीत सफल रही.
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Israel-Iran war: मिडिल ईस्ट तनाव से गुजर रहा है, अमेरिका, इजरायल और ईरान में भीषण जंग हो रही है, इस जंग का असर दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, इसी बीच भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद ने कहा कि पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात के बीच भारत और ईरान की अच्छी और सफल बातचीत हुई है. उन्होंने कड़े शब्दों में ये भी कहा कि ईरान अपनी जमीन के लिए सबकुछ कुर्बान कर देगा.
आगे बोलते हुए कहा कि ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में लगा हुआ था और कूटनीतिक प्रयास भी कर रहा था, दोनों प्रतिनिधिमंडल बातचीत में हुई प्रगति से बहुत खुश थे, लेकिन इसी दौरान अचानक, अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और उन्होंने ईरान में कई आम नागरिकों को निशाना बनाया, साथ ही कहा कि हमें उम्मीद है कि हम इस युद्ध में जीतेंगे और अपनी गरिमा और अपनी जमीन के लिए हमारे पास जो कुछ भी है, उसे कुर्बान कर देंगे.
जब उनसे भारतीय और ईरानी नेतृत्व के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछा गया, तो इलाही ने कहा कि यह बातचीत काफी अच्छी और सफल रही. मुझे यकीन है कि इस बातचीत के आधार पर कई उपलब्धियां हासिल होंगी. हमने ईरान को कई रिपोर्टें भेजीं कि सभी भारतीय भाई-बहन, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, ईरान का समर्थन कर रहे हैं, न्याय का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह जमीन (भारत) न्याय, ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की ज़मीन है, वे गांधी के अनुयायी हैं, और गांधी न्यायप्रिय थे. मुझे यकीन है कि हमारे संबंधों और सहयोग के आधार पर, हम कई उपलब्धियां हासिल करेंगे और हमारे संबंध और भी गहरे होंगे.
यह तब हुआ जब विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची के साथ एक और बातचीत की और द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. X पर एक पोस्ट में जयशंकर ने कहा कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची के साथ एक और बातचीत हुई, द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ BRICS से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
अमेरिका और इजरायल (एक तरफ) और ईरान (दूसरी तरफ) के बीच चल रहे मौजूदा संघर्ष के दौर के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह चौथी बातचीत थी. इससे पहले, जब जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से बात की तो उन्होंने शिपिंग की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की थी. (ANI)
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