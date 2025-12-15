मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक... PM मोदी के जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा संदेश

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तीन देशों के दौरे पर जाएंगे. इनमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल हैं. चलिए जानते हैं कि पीएम मोदी की यह यात्रा किन मामलों में अहम है.
Trending Photos
Pm Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल हैं. PM मोदी सोमवार को किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन पहुंचेंगे. हाशमाइट किंगडम की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन से मिलेंगे, साथ ही भारत और जॉर्डन के बीच संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा के अलाा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे.
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं सालगिरह का प्रतीक है, यह भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय जुड़ाव को और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते तलाशने और क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर प्रदान करती है.
यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16 दिसंबर से इथियोपिया की राजकीय यात्रा करेंगे. यह PM मोदी की अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा होगी. MEA के जरिए जारी एक बयान में कहा गया है,'वह प्रधानमंत्री डॉ अबी अहमद अली के साथ भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे. ग्लोबल साउथ में साझेदार के तौर पर यह यात्रा दोनों देशों की दोस्ती और द्विपक्षीय सहयोग के गहरे रिश्तों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी.'
यह भी पढ़ें:
जब PAK के लिए जान देने को तैयार था इस्लामी वर्ल्ड, भारत के पक्ष में खड़ा हुआ 1 मुस्लिम देश; PM मोदी जाएंगे उसी मुल्क
राय ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी पिछले 15 सालों में इथियोपिया आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे. इसलिए यह हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल है और हम देखते हैं कि एक बड़ा और बड़ा एजेंडा है जिस पर चर्चा होगी. इससे द्विपक्षीय स्तर पर सहयोग मजबूत होगा. दोनों देश BRICS के सदस्य हैं और जब UN सुधार और क्षेत्रीय मुद्दों जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग करने की बात आती है, तो हम बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर हैं. ऐसे एजेंडा भी हैं जिन पर हम क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा करते हैं, खासकर BRICS के स्तर पर.
अपनी यात्रा के आखिरी चरण में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 17-18 दिसंबर को ओमान का दौरा करेंगे. MEA ने कहा,'भारत और ओमान एक सर्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं जो सदियों पुराने दोस्ती के बंधन, व्यापार संबंधों और मजबूत लोगों से लोगों के संबंधों पर आधारित है. यह PM मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा होगी.
यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का प्रतीक होगी और दिसंबर 2023 में ओमान के महामहिम सुल्तान की भारत की राजकीय यात्रा के बाद हो रही है. यह यात्रा दोनों पक्षों के लिए व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि और संस्कृति के क्षेत्रों समेत द्विपक्षीय साझेदारी की व्यापक समीक्षा करने के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर होगा.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.