Advertisement
trendingNow13165966
Hindi NewsदेशDNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश? पायलट से कौन-कौन से राज उगलवाएगा ईरान

DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश? पायलट से कौन-कौन से राज उगलवाएगा ईरान

America  Plane Crash: ईरान जंग के बीच अमेरिका का अमेरिका का फाइटर जेट F-15E Strike Eagle क्रैश हुआ है, जिसमें एक पायलट लापता हो गया है. अमेरिका भले ही इस पायलट को खोजने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक नई थ्योरी सामने आई है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 04, 2026, 11:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश? पायलट से कौन-कौन से राज उगलवाएगा ईरान

Middle East War: मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में फिल्मी क्लाइमेक्स की तरह लगातार सीन और सिचुएशन बदल रहे हैं.  ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहा युद्ध कल पुल पर शिफ्ट हो गया था, लेकिन आज पायलट पर शिफ्ट हो गया. ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर प्लेन के क्रैश और उसकी तलाश में जमीन आसमान एक करने के पीछे दो थ्योरी भी सामने आ रही हैं. अगर ये पायलट सही सलामत नहीं मिला तो ट्रंप की स्थिति अपने देश में कितनी खराब होने वाली है. इस तलाश से जुड़ी दूसरी थ्योरी ये भी कह रही है. अमेरिका के एफ-15 का ईरान में क्रैश कोई संयोग नहीं बल्कि सोच समझकर किया गया प्रयोग है. जिसकी मदद से ट्रंप अपने वॉर प्लान को अंजाम देंगे. ईरान युद्ध में पहली बार कोई अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की जमीन पर क्रैश हुआ है,  जो विमान क्रैश हुआ वो एक F-15E Strike Eagle है. इसे दो क्रू मेंबर उड़ाते हैं. इसमें एक पायलट और दूसरा वीपन सिस्टम आफिसर होता है. वीपन आफिसर फाइटर जेट में सभी हथियार, सेंसर और मिशन सिस्टम संभालता है यानी पायलट विमान उड़ाता है, जबकि वीपन सिस्टम आफिसर टारगेट को तलाश करके हथियार से उसे नष्ट करता है. 

क्रैश हुआ अमेरिकी विमान 

F-15E कॉम्बैट स्ट्राइक मिशन पर था. अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइटों और न्यूक्लियर सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं. यह जेट उसी हमले का हिस्सा था, लेकिन ईरान के खुजेस्तान प्रांत के पास ईरान के एयर डिफेंस ने इस F-15E को सफलतापूर्वक निशाना बना लिया. खुजेस्तान प्रांत के पास जिस इलाके में दोनों अमेरिकी पायलट गिरे वो पहाड़ों के पास का जंगली इलाका है, जहां आबादी के नाम पर ईरानी कबायली रहते हैं. यहां खड़ी चट्टानें और घने जंगल हैं. ये इराक और फारस की खाड़ी के पास का दुर्गम इलाका है, जहां छिपना आसान है, लेकिन किसी की तलाश करना काफी मुश्किल है. ईरानी मीडिया ने अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे और ईजेक्ट सीट की तस्वीरें भी जारी कीं हैं. फिलहाल क्रैश विमान के एक क्रू मेंबर की तलाश अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने कर ​ली है, जबकि दूसरे की तलाश अमेरिका और ईरान दोनों पूरी ताकत से कर रहे हैं. 

अमेरिका ने शुरू की पायलटों की तलाश 

अमेरिका के दोनों पायलटों के नाम सुरक्षा कारणों से अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन प्लेन क्रैश की खबर के साथ ही अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने इनकी तलाश शुरू कर दी थी. आज आपको इस तलाश की इनसाइड स्टोरी भी जानना चाहिए.  इस रेस्क्यू आपरेशन में C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को लगाया गया. अमेरिकी सेटेलाइट भी दोनों पायलटों को तलाश करने में सक्रिय हो गईं. एक पायलट को स्पेशल फोर्सेस ने ईरानी इलाके में तलाश किया, जिसे हेलीकॉप्टर से निकाला गया, लेकिन ईरान में गिरा दूसरा पायलट अभी भी गायब है । और उसकी तलाश वॉशिंगटन से तेहरान तक सबसे बड़ा मुद्दा है. इसी अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा अमेरिका का A-10 थंडरबोल्ट विमान भी था. नीची उड़ान भरने में माहिर ये एयरक्राफ्ट बैक सपोर्ट कर रहा था. रेस्क्यू के दौरान इस विमान पर भी फायरिंग हुई, जिससे ये विमान भी क्रैश हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान का खौफ 

जिस ईरान ने पूरे मिडिलईस्ट के अमेरिकी बेसों को निशाना बनाकर अपनी दहशत कायम की है. उस ईरान की जमीन पर उतरकर पायलट की तलाश कितनी मुश्किल है उसे अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर गोली चला रहे इन ईरानी पुलिस वालों के जोश को देखकर समझा जा सकता है. ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पायलट की तलाश के लिए काफी नीची उड़ान भर रहे थे, लेकिन जैसे ही ईरानी पुलिस की इन पर नजर पड़ी बगैर किसी डर के ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग करने लगे. इस फायरिंग के बावजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की उड़ान जारी रही. ईरान की स्टेट टीवी ने ईरानी नागरिकों को जानकारी दी है, जो भी अमेरिकी पायलट को पकड़कर पुलिस को सौंपेगा. उसे 60 हजार डॉलर का इनाम मिलेगा. इस एलान के बाद ईरान में अमेरिकी पायलट की तलाश इस इलाके में रहने वाली आबादी के लिए भी बड़ा मिशन बन गया है. कबीले के लोग हाथों में बंदूक और डंडे और ईरान के झंडे लेकर पहाड़ों और जंगलों की खाक छान रहे हैं. ये लोग पायलट की तलाश में जंगल के अंदर जा रहे हैं. इधर अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी आसमान में मंडरा रहे हैं. अमेरिका के लिए इस पायलट की तलाश इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए अमेरिका ने 48 घंटे के सीजफायर की पेशकश भी कर डाली. 

क्या होगा अगर पकड़ा जाएगा पायलट? 

अगर अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल का मिसिंग पायलट ईरान के हाथ लग जाता है, तो युद्ध के बीच में ईरान की लॉटरी लग जाएगी. ईरान वॉर प्रोपेगैंड में काफी आगे है. ईरान अमेरिकी पायलट को टीवी पर दिखा सकता है. अमेरिका में अपने पायलट को घुटनों के बल बैठा या आंखें बंद करके बयान देते देखना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है. ईरान दुनिया को यह मैसेज देगा कि अमेरिका हमारी जमीन पर हमला कर रहा है, लेकिन हमने उनका पायलट पकड़ लिया. अमेरिका कमजोर है. इससे ट्रंप का वो दावा भी झूठा साबित होगा, जिसमें वो ईरानी सेना के बेहद कमजोर होने का दावा करते हैं. ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होगा, जो ईरान के अंदर लोगों का मनोबल बढ़ाएगा और अमेरिकी सेना का मनोबल कम करेगा, लेकिन ईरान को सबसे बड़ा फायदा उस खुफिया जानकारी से मिलेगा, जो इस पायलट से ईरान को मिल सकती है. अमेरिकी पायलटों को पूछताछ से निपटने की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा टॉर्चर किसी भी इंसान को तोड़ सकता है. ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी वायुसेना ने पहुंचाया है और अमेरिकी पायलट से ईरान मिशन से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा. ईरान इस पायलट से पता करेगा कि F-15E किस टारगेट पर हमला करने जा रहा था? अमेरिका और इजराइल का अगला स्ट्राइक प्लान क्या है? और अमेरिका न्यूक्लियर साइट्स या मिसाइल बेस पर कहां पर हमलों की तैयारी कर रहा है. 

अमेरिका की साजिश है प्लेन क्रैश? 

इस पायलट से ईरान को अमेरिकी फाइटर जेट की तकनीकी जानकारियां मिल सकती हैं . जेट के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हथियारों की क्षमता और अमेरिकी पाइलट ट्रेनिंग के तरीके भी ईरान तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा अमेरिकी सैन्य रणनीति भी ईरान के सामने एक्सपोज हो सकती है. ईरान इस पायलट से अमेरिका के रेस्क्यू प्लान, स्पेशल फोर्सेज की तकनीक, सैटेलाइट और ड्रोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये सारी जानकारियां हासिल कर सकता है. सबसे बड़ा खतरा ये है कि ईरान यह जानकारी रूस और चीन जैसे अपने सहयोगियों के साथ शेयर भी कर सकता है, जो अमेरिकी तकनीक समझने में उनकी मदद करेगी. इसके अलावा पायलट को बंदी बनाकर ईरान, अमेरिका से मोलभाव कर सकता है. युद्धविराम की मांग की जा सकती है. ईरान प्रतिबंध हटाने या फिर आर्थिक राहत का वादा ले सकता है. इसके अलावा अमेरिका या इजरायल की कैद में मौजूद किसी आतंकी या नेता की रिहाई करवाई जा सकती है. ट्रंप भी जानते हैं. ये स्थिति उनके लिए कितनी शर्मनाक हो सकती है. अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट के हमले का एलान किया था, लेकिन बाद में इसे पहले 5 दिन फिर 10 दिन के लिए वार्ता का हवाला देकर  टाल दिया गया. 2 दिन बाद ये मियाद पूरी हो रही है और अचानक अमेरिका का पायलट भी ईरान की जमीन पर मिसिंग है और यहीं से इस क्रैश की दूसरी थ्योरी जन्म लेती है क्या अमेरिका का F-15 ईरान में क्रैश होना एक सोचा समझा प्रयोग है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश?
DNA
DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश?
चंडीगढ़ में BJP ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक का 3 दिन में खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार
Punjab news in hindi
चंडीगढ़ में BJP ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक का 3 दिन में खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार
'लोकतंत्र बचाने के लिए ECI को स्वतंत्र...,' चुनाव से पहले बोलीं जस्टिस नागरत्नना
Supreme Court
'लोकतंत्र बचाने के लिए ECI को स्वतंत्र...,' चुनाव से पहले बोलीं जस्टिस नागरत्नना
गांदरबल एनकाउंटर असली या फर्जी? LG मनोज सिन्हा ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
Jammu kashmir news in hindi
गांदरबल एनकाउंटर असली या फर्जी? LG मनोज सिन्हा ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 15-16 सवारियों के साथ खाई में गिरा वाहन
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा, 15-16 सवारियों के साथ खाई में गिरा वाहन
मैदानों में गर्मी तो घाटी में बिछी बर्फ की चादर, झमाझम बारिश से बुरा हाल
Jammu-kashmir
मैदानों में गर्मी तो घाटी में बिछी बर्फ की चादर, झमाझम बारिश से बुरा हाल
किताबें, ड्रेस और... स्कूलों की मनमानी के खिलाफ Zee News की मुहिम को अपार जनसमर्थन
School Book
किताबें, ड्रेस और... स्कूलों की मनमानी के खिलाफ Zee News की मुहिम को अपार जनसमर्थन
पति-पत्नी ने 10 साल में लिखाए 61 मुकदमे, SC ने एक झटके में दिलाया तलाक; सब केस खत्म
Supreme Court
पति-पत्नी ने 10 साल में लिखाए 61 मुकदमे, SC ने एक झटके में दिलाया तलाक; सब केस खत्म
TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 अफसर? बीजेपी के आरोपों पर अबतक क्या हुआ
West Bengal Election 2026
TMC के लिए वोट मांग रहे कोलकाता पुलिस के 3 अफसर? बीजेपी के आरोपों पर अबतक क्या हुआ
होर्मुज से सबसे ज्यादा भारत ने पार कराए 8 जहाज, खाड़ी में कैसे किया कमाल?
hormuz strait
होर्मुज से सबसे ज्यादा भारत ने पार कराए 8 जहाज, खाड़ी में कैसे किया कमाल?