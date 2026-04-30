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जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा

Hajj 2026: अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग का असर पूरी दुनिया पड़ रहा है. यह फर्क अब धार्मिक यात्राओं पर भी पड़ने लगा है. हज की यात्रा भी इस संकट के चलते महंगी हो गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:17 PM IST
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जंग ने बढ़ाया हाजियों का बोझ! हज 2026 के लिए हर यात्री को देना होगा अतिरिक्त पैसा

Hajj 2026: अंतरराष्ट्रीय हालात और बढ़ती महंगाई का असर अब आम जिंदगी से लेकर धार्मिक यात्राओं तक साफ दिखाई देने लगा है. ताजा मामला हज यात्रा से जुड़ा है, जहां इस साल हज पर जाने वाले यात्रियों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई किराए में 10 हजार रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है. क्या है इसकी वजह और यात्रियों पर इसका कितना असर पड़ेगा देखिए ये रिपोर्ट.

मक्का की यात्रा के साथ जुड़ा ये धार्मिक कर्तव्य आस्था, समर्पण और समानता का प्रतीक है, जहां दुनिया भर से लाखों मुस्लिम एक साथ इबादत करते हैं, लेकिन अब इसी पवित्र यात्रा पर महंगाई का असर दिखाई देने लगा है. इस्लाम धर्म में हज का विशेष महत्व है, ये हर मुस्लिम के लिए जीवन में कम से कम एक बार किया जाने वाला पवित्र फर्ज माना जाता है.

3 लाख 74 हजार रुपये में होगा हज 2026

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अब हज यात्रा पर भी साफ नजर आ रहा है. एविएशन कंपनियों की बढ़ती लागत के चलते, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हवाई किराए में बढ़ोतरी कर दी है. सभी यात्रियों के लिए हवाई टिकट में 10 हजार की बढ़ोतरी की है. पहले प्रति व्यक्ति हज यात्रा पर लगभग 3,64,000 का खर्च आ रहा था, जो अब बढ़कर 3,74,000 हो गया है.

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हज 2026: कितने यात्री जा रहे हैं?

1.40 लाख
कुल भारतीय यात्री
27,000
उत्तर प्रदेश से यात्री
ये सभी यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से यात्रा पर जा रहे हैं.
© ZEE NEWS

15 मई तक अदा करनी होगी रकम

ये भुगतान स्टेट बैंक, यूनियन बैंक या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. इसके लिए अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है. 1 मई के बाद हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को टिकट और वीजा जारी करने से पहले, इस अतिरिक्त राशि की रसीद दिखाना जरूरी होगा. यदि कोई यात्री ये राशि जमा नहीं करता है तो उसकी यात्रा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. यही नहीं जो यात्री इस सर्कुलर के जारी होने से पहले हज के लिए रवाना हो चुके हैं, उन्हें भी वापसी से पहले ये अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी.

पिछले तीन सालों में कितनी महंगी हुई हज यात्रा

अगर पिछले तीन सालों के हज यात्रा के प्रति व्यक्ति खर्च की बात करें तो 2023 में औसत प्रति व्यक्ति खर्च 3.25 लाख आया था, 2024 में औसत प्रति व्यक्ति खर्च 3.35 लाख रुपए जबकि 2025 में औसत प्रति व्यक्ति खर्च 3.40 लाख रुपये था. अब 2026 में यह और बढ़कर 3 लाख 74 हजार हो गया है.

हज यात्रा: हर साल बढ़ता खर्च

 
2023
₹3.25 लाख
 
2024
₹3.35 लाख
 
2025
₹3.40 लाख
 
2026
₹3.74 लाख
3 साल में कुल बढ़ोतरी: ₹49,000
© ZEE NEWS

उलेमाओं ने जाहिर किया विरोध

मुस्लिम उलेमाओं ने किराया बढ़ाने के हज कमेटी के फैसले का विरोध किया है और इस फैसले को मुस्लिमों के लिए भारी बोझ बताया है. आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्टीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसको गलत करार दिया है, मौलाना शाहबुद्दीन के मुताबिक हज कमेटी ने जो किराये में इजाफा किया है, वो हाजियों पर अतिरिक्त भार है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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