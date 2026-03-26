Jairam Ramesh: अक्सर देखा जाता है कि पक्ष-विपक्ष में किसी न किसी मुद्दे को लेकर तकरार छिड़ी रहती है. इसी बीच कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने मिडिल ईस्ट में जंग के बीच विदेश मंत्री पर तंज कसा है और इसे इंडिया की रीजनल डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी नाकामी बताया. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इंडिया की शर्मिंदगी को छिपा रहे हैं.

झटके को ढकने की कोशिश

उन्होंने X पर लिखा कि यह सच में बहुत बुरा है. स्टाइलिश और लंबे समय से अनुभवी कहे जाने वाले विदेश मंत्री पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए बातचीत में, पाकिस्तान के मध्यस्थ और पहलकर्ता के रूप में उभरने से भारत को हुई भारी शर्मिंदगी और क्षेत्रीय कूटनीति को लगे झटके को ढकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

आतंकवाद को संचालित करने वाला देश

उन्होंने आगे लिखा कि यह वास्तव में घोर आपत्तिजनक है कि पाकिस्तान को इस भूमिका के लिए उपयुक्त माना जा रहा है. यह वही देश है जिसकी राज्य व्यवस्था ने चार दशकों से अधिक समय तक भारत और अन्य देशों में आतंकवाद को प्रायोजित और संचालित किया है. ओसामा बिन लादेन और अन्य खतरनाक वैश्विक आतंकवादियों को दशकों तक पनाह दी. परमाणु अप्रसार कानूनों का घोर उल्लंघन कर अन्य देशों को परमाणु क्षमता हासिल करने में मदद की. ए.क्यू. खान नेटवर्क की भूमिका अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है और स्वयं तत्कालीन राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था.

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अफगानिस्तान में की बमबारी

अफगानिस्तान में अस्पतालों और नागरिक ठिकानों पर बेरहमी से बमबारी की और विभिन्न प्रांतों-बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य क्षेत्रों में अपने ही नागरिकों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा. पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका के लिए भी उपयुक्त माना जाना, प्रधानमंत्री की कूटनीति की वास्तविकता और उसके तरीके-दोनों-पर एक बेहद गंभीर आरोप है, जो बड़े-बड़े दावों और कायरता से चिह्नित रही है.

26/11 की दिलाई याद

याद कीजिए कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ गया था, क्योंकि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार दुनिया को पाकिस्तान की साजिशपूर्ण भूमिका के बारे में समझाने में सफल रही थी. इसके विपरीत, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और ज़हरीले बयानों के बाद भी हम पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग करने में असफल रहे. उल्टा, वह और अधिक प्रासंगिक खिलाड़ी के रूप में उभरकर सामने आया है और 10 मई 2025 के बाद तो यह साफ हो गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम का पसंदीदा बन चुका था.

The dapper and long-experienced External Affairs Minister is doing his best to cover up India’s extreme embarrassment and the setback to its regional diplomacy from Pakistan’s emergence as a mediator and facilitator of talks to end the current war in West Asia.

March 26, 2026

विदेश मंत्री ने कही थे ये बात

इससे पहले विदेश मंत्री ने कहा कि भारत कोई ब्रोकर देश नहीं है. यह अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सच यह है कि हमारी कूटनीति, वैश्विक संपर्क और नैरेटिव प्रबंधन की भारी विफलताओं ने एक टूटे हुए देश को ब्रोकर देश बना दिया है. यही स्वयंभू विश्वगुरु का हमारे कूटनीतिक रिकॉर्ड में एक ऐसा अनोखा योगदान है, जिसे विदेश मंत्री के कितने भी वन-लाइनर मिटा नहीं सकते. (ANI)