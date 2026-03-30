'पीएम मोदी ही रुकवा सकते हैं ईरान युद्ध...', प्रधानमंत्री की तारीफ कर उमर अब्दुला ने क्यों कहा ऐसा?

Omar Abdullah on West Asia Conflict: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को एक महीने से अधिक का वक्त हो गया है. बावजूद इसके ईरान और अमेरिका बीच शांति समझौते पर कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है. ईरान युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. कई देशों में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है. इस बीच केंद्रशासित राज्य जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुला ने बड़ा दावा किया है.

दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए. उन्होंने यहां तक कहा कि इस युद्ध को समाप्त कराने में जो रोल पीएम नरेंद्र मोदी निभा सकते हैं, शायद वह कोई और नहीं निभा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी के सभी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध हैं.

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर यह लगता है कि वह ईरान पर राज कर लेंगे, ईरान पर सालों साल किसी ने राज नहीं किया है. यह इतना आसान नहीं होने वाला है. सीएम ने कहा कि मुझे लगता है कि सीजफायर की घोषणा होनी चाहिए और युद्ध समाप्त होना चाहिए.

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पहले भी कई नेताओं ने कहा ऐसा

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है, जब भारत के किसी नेता ने ऐसी बात कही हो. इससे पहले भी कई नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पीएम मोदी के ईरान, अमेरिका, रूस, इजरायल जैसे देशों के साथ अच्छे संबंध हैं. हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा था कि ईरान-अमेरिका और युद्ध को समाप्त कराने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है.

पीएम मोदी ने कई कई नेताओं से बात

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बाद से ही पीएम मोदी बारीकी से स्थिति पर नजर रख रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी ने गल्फ देशों के कई शीर्ष नेताओं फोन पर बात की. इसके अलावा पीएम मोदी को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फोन किया था. ट्रंप से वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को जल्द- जल्द समाप्त होने की बात कही थी. बता दें कि इस युद्ध पर भारत बराबर नजर रखे हुए है.

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