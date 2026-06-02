नया हमला, नया संकट! होर्मुज बंद होने से रोजाना 2 अरब डॉलर का हो रहा नुकसान

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की महान रचना है रश्मिरथी. उसमें उन्होंने लिखा है- 'जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है.' अमेरिका और ईरान पर ये पंक्ति सही बैठ रही है. इन दिनों दोनों देश विवेक से नहीं, विध्वंसक हथियारों से बात कर रहे हैं और इसका परिणाम दोनों देशों की जनता के साथ हम-आप भी भुगत रहे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच जब ये तय माना जा रहा था कि अब पूर्ण युद्धविराम पर मुहर लग जाएगी, तभी यूएस फोर्स ने हमला कर दिया. ईरान पर ये नया हमला दुनिया के लिए तेल संकट बढ़ाने वाला है, क्योंकि हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 6 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ गई.

मई महीने के आख़िरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को तेल का दाम 91 डॉलर के आसपास था, लेकिन सोमवार को कारोबार में कच्चा तेल 97 डॉलर के पार पहुंच गया. तेल के दाम में फिर आग लग गई. 2 दिन पहले तक लगातार तेल के दाम गिर रहे थे. क्यों गिर रहे थे? क्योंकि लग रहा था कि ये युद्ध पूरी तरह खत्म हो जाएगा. लग रहा था कि यूएस और ईरान में समझौता हो जाएगा. बात बन जाएगी, लेकिन दो दिन पहले तक की इस उम्मीद पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बम गिरा दिया.

अमेरिका ने ईरान के गोरुक और काशेम द्वीप पर हमले किए हैं. अमेरिका का दावा है कि उसके हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और 2 हमलावर ड्रोन नष्ट कर दिए गए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक़ ये कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई. अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने कल समुद्र में एक अमेरिकी MQ1 ड्रोन को मार गिराया था. ये एक्शन ईरान के उस हमले का ही बदला है.

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दूसरी तरफ, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है. ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. कहने को दोनों देशों के बीच युद्ध-विराम है. इसके बावजूद अमेरिका और ईरान एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. इसका असर आप पर भी पड़ रहा है. देश में तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. शेयर बाजार गिर रहा है. यानी बड़े निवेशकों के साथ-साथ आपके पैसे भी कम हो रहे हैं.

युद्ध-विराम को तोड़ने का काम सिर्फ़ अमेरिका और ईरान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इज़रायल भी यही कर रहा है. कागजों पर एक युद्ध-विराम इज़रायल और लेबनान के बीच भी है, लेकिन इसके बावजूद इज़रायल के हमले थमे नहीं हैं. इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है. इज़रायल का दावा है कि वो पिछले 26 साल के दौरान लेबनान में सबसे भीतर पहुंच गया है. ईरान की समझौते वाली शर्त ये थी कि लेबनान पर हमला रुकना चाहिए, लेकिन इज़रायल ये मानने के लिए तैयार नहीं है.

इन हमलों के बीच ईरान से कल एक और ख़बर आई, जिसने युद्ध-विराम या शांति की उम्मीदों को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है. ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है. ईरान के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता पर अब पूरी तरह IRGC के कमांडर्स का नियंत्रण है. ऐसे में वो काम नहीं करना चाहते.

हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से इस ख़बर का खंडन किया है, लेकिन ये सच है कि पिछले कई हफ़्तों से ईरान के निर्वाचित नेताओं और IRGC के बीच तनाव की ख़बरें आती रही हैं. विशेष रूप से अमेरिका के साथ युद्ध-विराम का IRGC समर्थन नहीं करती है. उसका रवैया सरकार से अलग दिखता रहा है. ये बात पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली है.

ईरान की सत्ता पर IRGC का कंट्रोल जितना बढ़ेगा, युद्ध विराम की संभावना उतनी कम होती जाएगी. IRGC के कंट्रोल का मतलब है तनाव और भड़कना. होर्मुज़ स्ट्रेट पर IRGC का ही कंट्रोल है. जब तक IRGC नहीं चाहेगी, तब तक होर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खुलेगा.

युद्ध शुरू होने के बाद से IRGC ने होर्मुज़ स्ट्रेट में 20 से ज़्यादा जहाज़ों को निशाना बनाया है, उन्हें रोका है या ज़ब्त किया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक़ युद्ध शुरू होने के बाद से 17 मई तक होर्मुज़ से केवल 532 जहाज गुज़रे हैं जबकि पहले एक दिन में 140 जहाज़ जाते थे. यानी जहां 10 हज़ार से ज़्यादा तेल से भरे जहाज़ गुज़रने चाहिए थे, वहां केवल 500 के क़रीब जहाज़ गुज़रे हैं. होर्मुज के पूरी तरह बंद रहने से दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर रोज लगभग डेढ़ से 2 अरब डॉलर का सीधा नुकसान हो रहा है.

जब इतने बड़े नुक़सान को दूर करने की कोशिश चल रही थी, तो बातचीत पूरी नहीं हो पाई. उल्टे तनाव और बढ़ गया.

मई के आख़िर में समझौता होने की उम्मीद में तेल की क़ीमत में बड़ी गिरावट आई थी. 1 मई के आसपास एक बैरल कच्चा तेल की कीमत 116 डॉलर थी, लेकिन मई के आख़िरी कारोबारी दिन तक तेल का भाव 91 डॉलर पर पहुंच गया. यानी एक महीने में क़रीब 25 डॉलर की गिरावट आई. इस तरह कच्चे तेल का दाम 30 दिन में लगभग 20 प्रतिशत तक गिरा.

इस गिरावट के बाद दुनिया भर के विशेषज्ञ उम्मीद जताने लगे कि तेल का भाव जल्द ही 70 डॉलर के आसपास चला जाएगा. यानी तेल का भाव वहां पहुंच जाएगा जो युद्ध से पहले था. मई के महीने में तेल की क़ीमत में गिरावट भारत के लिए भी अच्छी ख़बर थी.

- मई में तेल के इंडियन बास्केट यानी भारत द्वारा ख़रीदे गए तेल की औसत क़ीमत 100 डॉलर के नीचे आ गई.

- 28 मई को इंडियन बास्केट का दाम 97 डॉलर पर पहुंच गया.

6 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन बास्केट का दाम 100 डॉलर के नीचे था, क्योंकि 6 मार्च के बाद दाम लगातार बढ़ने लगे. मार्च के आख़िर में तो इंडियन बास्केट का दाम 157 डॉलर तक पहुंच गया था. यानी मार्च की तुलना में अगर आप मई का भाव देखेंगे तो ये 60 डॉलर प्रति बैरल तक गिरा हुआ आपको दिखेगा.

तेल की मासिक कीमत पर हालात कहां से और कैसे बिगड़ते चले गए, कम क़ीमत पर तेल ख़रीदारी का फायदा भारत के लिए कई मायनों में कैसे अच्छा है?

- कीमत 100 डॉलर के नीचे आने से भारत के आयात बिल का बोझ कम होगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करता है.

- भारत की तेल कंपनियों को हर रोज़ लगभग 550 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. कम कीमत पर ख़रीदारी से उनके घाटे की भरपाई होगी.

- कच्चे तेल का दाम कम होने से डॉलर भी कम खर्च होता है. इसका रुपये की क़ीमत पर भी पॉज़िटिव असर होता है. इससे तेल की कीमत भी नियंत्रण में रहेगी. यानी आपको अपनी गाड़ियों के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए जिस तेल की जरूरत पड़ती है, उसके दाम बढ़ने की आशंका कम होगी. लेकिन ये सब तभी संभव है, जब हमारी उम्मीद के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत तय हो.

आज तेल की क़ीमत में जो तेज़ी आई है, उसने सभी उम्मीदों को तोड़ दिया है. वैसे कच्चे तेल को लेकर राहत की ख़बर ये है कि 6% की बढ़ोतरी के बाद भी कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर के नीचे ही है. यानी ये कहा जा सकता है कि अगर युद्ध में अचानक तेज़ी नहीं आई तो कच्चा तेल 100 डॉलर के नीचे बना रहेगा. युद्ध के दौरान कच्चे तेल का दाम 126 डॉलर तक पहुंच चुका था. ये देखते हुए 95 डॉलर के आसपास का भाव भी कुछ हद तक राहत की ख़बर है, लेकिन इससे ज़्यादा भाव बढ़े तो दुनिया की परेशानी और बढ़ जाएगी, जिसकी आशंका फिर से दिखने लगी है.

मौजूदा समय में तेल को लेकर जो संकट है, वो वर्ष 1990-91 के आर्थिक संकट की याद दिलाता है. उस वक़्त भी खाड़ी देशों में छिड़े युद्ध का नतीजा पूरी दुनिया ने भुगता था. भारत भी इस संकट से बचा नहीं था. कुवैत पर इराक़ के हमले के बाद दुनिया में तेल की क़ीमतें दोगुनी से ज़्यादा हो गई.

युद्ध शुरू होने से पहले जो तेल 15 डॉलर प्रति बैरल था, वो 3 महीने में बढ़कर 35 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

इराक और कुवैत से भारत अधिक मात्रा में तेल की ख़रीदारी करता था, लेकिन युद्ध के कारण वहां से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई और भारत को महंगे दामों पर 'स्पॉट मार्केट' से कच्चा तेल खरीदना पड़ा.

- इसकी वजह से वर्ष 1990-91 में भारत का तेल आयात बिल क़रीब 60% तक बढ़ गया. तेल आयात का खर्च 6,400 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,820 करोड़ रुपये हो गया.

- तेल के आयात में भारी बढ़ोतरी की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से गिरकर केवल 1 अरब डॉलर के क़रीब रह गया.

- ये रक़म इतनी कम थी कि इससे देश केवल 2 से 3 हफ्तों का ही जरूरी सामान आयात कर सकता था.

यानी 2 हफ़्ते के बाद भारत के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो तेल भी ख़रीद पाता और तेल नहीं ख़रीदने का क्या असर होता, वो आप अच्छी तरह जानते हैं. तेल के सहारे ही अर्थव्यवस्था का पहिया चलता है और भारत के पास तेल ख़रीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी.

इस संकट का असर ये हुआ कि भारत को विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास करीब 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा. दिवालिया होने से बचने और तुरंत इमरजेंसी फंड जुटाने का एक ही रास्ता बचा था.

600 मिलियन डॉलर का लोन लें और इसके लिए देश का सोना गिरवी रखें. यही हुआ भी. भारत ने गुप्त रूप से ये सोना विदेश भेजा, गुप्त रूप से इसलिए भेजा क्योंकि सरकार को डर था कि अगर ये बात लोगों में फैल गई तो देश में आर्थिक अराजकता और जनता के बीच घबराहट फैल जाएगी. दूसरी तरफ़ अगर सोना गिरवी रखकर तुरंत डॉलर का इंतज़ाम नहीं किया जाता, तो भारत आम लोगों से जुड़ी ज़रूरी चीजों का आयात नहीं कर पाता.

ये भारत के लिए बहुत कठिन समय था. इस हालात की तुलना राष्ट्रीय अपमान से भी की गई. एक आम भारतीय सोना उस समय गिरवी रखता है, जब आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है. कोई और उपाय नहीं बचता है. भारत के लिए भी 1991 की वो स्थिति ऐसी ही थी. अगर देश ये क़दम नहीं उठाता तो आधिकारिक तौर पर उसे डिफॉल्टर घोषित करने की नौबत आ जाती. यही वजह है, तब देश का सोना विदेशी बैंकों में 2 चरणों में गिरवी रखा गया.

मई 1991 में लगभग 20 टन सोना गिरवी रखा गया. उसके बाद जुलाई 1991 में 47 टन सोना विशेष विमानों से विदेश भेजा गया.

और कुछ ही दिनों में यानी उसी साल, 1991 में ही सोना वापस छुड़ा लिया गया, लेकिन ये 4-5 महीने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए बेहद कष्ट देने वाला समय रहा. संकट आज भी खड़ा है, लेकिन आज का भारत पहले से अधिक मजबूत होकर लड़ रहा है. 1990-91 की तुलना में आज भारत की स्थिति काफी अच्छी है.

एक बड़ा बदलाव ये भी आया है कि विदेश से सोने की ख़रीदारी में कमी आई है. सरकार की तरफ़ से उठाए गए क़दमों और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील का ये असर हुआ है कि देश में सोने की डिमांड में 70% की भारी गिरावट आई है.

27 मई को खत्म हुए पखवाड़े में सोने की डिमांड गिरकर साढ़े 7 टन रह गई जबकि एक साल पहले ये करीब 25 टन थी. यानी लोग अभी सोना नहीं ख़रीदना चाहते हैं. कुल मिलाकर 1991 के संकट ने भारत को मजबूर किया जबकि 2026 में भारत गहरे संकट में न फंसे, इसके लिए पहले से तैयार दिख रहा है.