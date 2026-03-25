जब युद्ध में डगमगा गई दुनिया, डटकर खड़ा रहा भारत; पिछले 26 दिनों में सरकार के 9 बड़े फैसलों ने देश को किया मजबूत

Middle East War Impact: मिडिल ईस्ट में जारी जग 26वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा युद्ध अब पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रहा है. तेहरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट के बंद किए जाने के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा पहुंची है. जहां ईरानी युद्ध के कारण दुनिया के अधिकांश देशों में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ी है और अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ हुई है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार की सफल प्लनिंग और बड़े फैसलों ने देश के नागरिकों पर इस युद्ध का प्रभाव कम से कम पड़ने दिया है. आपको अपने आर्टिल में बताएंगे, सरकार ने पिछले 25 दिनों में कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.

पहले दिन से ही सरकार एक्शन में रही: 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से पहली बार ईरान को निशाना बनाया. इसके बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई. इस युद्ध को देखते हुए सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई. सबसे पहले बैठकें की गई और इस युद्ध के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात हुई. ईंधन आपूर्ति पर जोर: मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सीधा प्रभाव दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ा. स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ना था. इसको लेकर सरकार ने एक्शन प्लान बनाए और लोगों को आश्वस्त किया कि देश में ईंधन की कमी नहीं है और किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. कुछ जगहों पर अफवाहें फैली, लेकिन सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि देश में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है. तेल की कीमतों पर नियंत्रण: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला. जिसका सीधा असर यह हुआ कि कई देशों ने तेल की कीमतों को काफी बढ़ा दिया, लेकिन इसके उलट भारत में तेल की कीमतों को नियंत्रण में रखा गया. देश के सभी पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई सामान्य है और सभी को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा गया है. PNG कनेक्शन बढ़ाने पर जोर: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने का करण एलपीजी की सप्लाई में बाधा पहुंची है. इसको देखते हुए सरकार एक्शन मोड में आई और लोगों से अपील की गई है कि जहां पर संभव हो, एलपीजी को छोड़कर पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं. चूंकि, जहां हम एलपीजी के लिए बाहरी देशों पर निर्भर हैं, तो वहीं 50 प्रतिशत पीएनजी का उत्पादन हम देश में ही करते हैं. सरकार की ओर से कमर्शिल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को भी बढ़ाने पर जोर दिया गया. पीएम मोदी का संसद में संबोधन: मिडिल ईस्ट जंग और इसके भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर संसद में भी जानकारी दी गई. पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि हमारे पर ऊर्जा के पर्याप्त भंडार हैं. देशवासियों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि अगर यह युद्ध लंबे समय तक चलता है, तो इसके परिणाम बेहद खराब होंगे और वह सभी को प्रभावित करेंगे. उन्होंने कहा कि हम सबको इस कठिन समय से लड़ना है और इससे बाहर आना है. गल्फ के नेताओं से पीएम मोदी ने की बात: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी गल्फ देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बात की. बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उन देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की और साथ ही उन्होंने प्रमुखता से कहा कि यह संघर्ष जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए. सर्वोच्च प्राथमिकता सुरक्षा: इस युद्ध के शुरू होने के पहले दिन से ही कई देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया. जिसके बाद भारत ने सबसे पहले गल्फ देशों में रहने वाले अपने नागरिकों की चिंता की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताय था. काम आई भारत की कूटनीति वार्ता: युद्ध के दौरान जब ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, ऐसे समय पर भारत की कूटनीतिक वार्ता काम आई. जहां दुनिया भर के कच्चे तेल से लदे जहाज युद्ध के कारण फंसे हुए हैं, तो दूसरी ओर भारत का झंडा लगे 4 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुके हैं, जिसमें से 2 पहले ही भारत पहुंच चुके हैं और अगले कुछ दिनों में बाकी पहुंच जाएंगे. सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक: मिडिल ईस्ट में तनापूर्ण हालात और उसका भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था. ऐसे में सरकार की ओर से बुधवार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें इन सभी हालातों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी गई. सरकार ने बताया कि देश में ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरीके से सुरक्षित है और अतिरिक्त आपूर्ति भी रास्ते में है, जो जल्द से जल्द देश में पहुंचेगी.