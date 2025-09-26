मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा MIG-21 के साथ बिताया... मिग-21 की आखिरी उड़ान पर बोले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला

MIG- 21 Retirement: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मिग-21 की अंतिम उड़ान को देखकर अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि मिग-21 उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें उन्होंने 2007 से 2017 तक सक्रिय रूप से उड़ान भरी.
MIG- 21 Retirement: भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान मिग-21 की शुक्रवार को अंतिम उड़ान देखने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस विमान के साथ बिताया है. उन्होंने बताया कि शुक्ला ने 2007 से 2017 के बीच सक्रिय रूप से मिग-21 लड़ाकू विमान उड़ाया था.
ग्रुप कैप्टन ने कहा कि मिग-21 मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है. मैंने इस विमान में कई उड़ानें भरी हैं. इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं मिग-21 की आखिरी उड़ान देखने और अपनी यात्रा का हिस्सा रहे सभी लोगों से मिलने के लिए यहां आकर बहुत उत्साहित हूं. पहले मैंने मिग-21 कैलिबर के विमान उड़ाए, फिर मिग-21 बाइसन. मैं कई स्क्वाड्रन में भी रहा हूं. यह एक शानदार अनुभव रहा है.
मैं आज कॉकपिट में बैठकर उड़ान भरना चाहता था: शुभांशु शुक्ला
शुक्ला ने कहा कि मुझे पुरानी यादें ताजा हो रही हैं. मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस विमान के साथ बिताया है. और अब इसे सेवामुक्त किया जा रहा है. यह इसकी आखिरी उड़ान होगी. मैं आज कॉकपिट में बैठकर उड़ान भरना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था. लेकिन मैं यहां आकर बहुत खुश हूं. मैं मिग-21 को दोबारा देखकर बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा कि यह किसी के लिए भी बहुत ज्ञानवर्धक है और मेरे लिए मैं कहूंगा कि यह विमान के साथ-साथ मेरे विकास की एक व्यक्तिगत यात्रा है. इसलिए मैं यहां आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं.
चंडीगढ़ एयरबेस पर मिग-21 को दी गई विदाई
बता दें, 1963 में शामिल किया गया मिग-21 विमान आज लगभग 6 दशक बाद चंडीगढ़ एयरबेस पर भारत द्वारा विदाई समारोह के साथ सेवानिवृत्त हो गया. विदाई समारोह के दौरान, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मिग-21 बाइसन विमान की अंतिम उड़ान भरी. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व वायुसेना प्रमुख एवाई टिपनिस, एसपी त्यागी और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले व्यक्ति बीएस धनोआ और कई पूर्व सैनिक जिनमें से कई ने इस विमान को उड़ाया था उपस्थित थे.
मिग-21 केवल एक विमान या मशीन ही नहीं: रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस विमान के प्रति गहरा लगाव है जिसने हमारे आत्मविश्वास को आकार दिया है. मिग-21 केवल एक विमान या मशीन ही नहीं है, बल्कि यह भारत-रूस के गहरे संबंधों का प्रमाण भी है. सैन्य विमानन का इतिहास अविश्वसनीय है. मिग-21 ने हमारी सैन्य विमानन यात्रा में कई गौरवपूर्ण क्षण जोड़े हैं. 'उड़ता ताबूत' का तमगा हासिल कर चुके इस लड़ाकू विमान ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों सहित कई अभियानों में व्यापक रूप से अपनी क्षमता साबित की. इस विमान ने 1999 के कारगिल युद्ध के साथ-साथ 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में भी अहम भूमिका निभाई थी. मिग-21 को आज चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है क्योंकि इससे संबंधित कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें मई 2023 में राजस्थान में हुई एक घटना भी शामिल है जिसमें तीन ग्रामीणों की मौत हो गई थी.
