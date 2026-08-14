/खनिज टैक्स पर संसद का बड़ा फैसला: राज्यों के अधिकार पर केंद्र की लगाम, झारखंड को 14,656 करोड़ की चोट?

संसद ने 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' को मंजूरी दे दी है. लोकसभा और राज्यसभा से पारित इस कानून का सीधा असर उन राज्यों की कमाई पर पड़ सकता है, जिनकी अर्थव्यवस्था खनिज संसाधनों पर काफी हद तक निर्भर है. नए प्रावधानों का मकसद राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर मनमाने ढंग से नया टैक्स, सेस या दूसरी लेवी लगाने से रोकना है. पीआरएस वेबसाइट के मुताबिक सरकार का कहना है कि इस बदलाव से माइनिंग सेक्टर में ज्यादा एकरूपता और निश्चितता आएगी, जबकि राज्यों ने अपनी वित्तीय शक्तियों और रेवेन्यू को लेकर चिंता जताई है.
यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से राज्यों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया था. अदालत ने कहा था कि राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की संवैधानिक शक्ति हासिल है और खनिज वाली जमीन पर भी टैक्स लगाया जा सकता है. अब केंद्र के नए कानून ने इसी शक्ति के इस्तेमाल पर नई सीमा खड़ी कर दी है. मामला सिर्फ टैक्स का नहीं है. इसके पीछे राज्यों की कमाई, खनन कंपनियों की लागत, निवेश का माहौल और केंद्र-राज्य संबंधों का बड़ा सवाल भी जुड़ा हुआ है.
सबसे पहले एक बात साफ समझना जरूरी है- नया कानून मौजूदा रॉयल्टी को खत्म नहीं करता. खनन कंपनियों को खनिज निकालने पर MMDR कानून के तहत रॉयल्टी देनी होगी. इसके अलावा डीएमएफ और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण से जुड़े वैधानिक भुगतान भी अपने-अपने प्रावधानों के तहत जारी रहेंगे. बदलाव मुख्य रूप से राज्यों की तरफ से लगाए जाने वाले अतिरिक्त टैक्स, सेस और दूसरी लेवी को लेकर है. नए ढांचे में राज्यों की इस शक्ति को केंद्र की ओर से तय की जाने वाली शर्तों और सीमाओं के अधीन किया गया है. सरकार का तर्क है कि अलग-अलग राज्यों की तरफ से अलग-अलग तरह के शुल्क लगाए जाने से खनन कंपनियों की लागत और कारोबारी अनिश्चितता बढ़ सकती है.
यानी आने वाले समय में किसी राज्य के लिए खनिज अधिकार या खनिज वाली जमीन पर नया वित्तीय बोझ डालना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा. इससे देशभर में खनन लागत का ढांचा ज्यादा एक जैसा बनाने की कोशिश दिखाई देती है. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि खनन क्षेत्र में पहले से कई भुगतान लागू हैं. उदाहरण के लिए, रॉयल्टी के अलावा डीएमएफ में योगदान और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट में योगदान जैसे प्रावधान मौजूद हैं.
इस पूरे विवाद की जड़ जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में है. मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मामले में नौ जजों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया था. अदालत ने साफ कहा था कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है. रॉयल्टी को खनन पट्टे के तहत खनिज अधिकारों के इस्तेमाल के बदले किया जाने वाला भुगतान माना गया. इसके साथ ही अदालत ने माना कि संविधान की राज्य सूची की एंट्री 50 के तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि खनिज वाली जमीन पर राज्य संविधान की एंट्री 49 के तहत टैक्स लगा सकते हैं और खनिज उत्पादन या रॉयल्टी को टैक्स तय करने के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले 1989 के इंडिया सीमेंट्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग रुख अपनाया था और रॉयल्टी को टैक्स मानते हुए राज्यों की अतिरिक्त लेवी की शक्ति को सीमित किया था. 2024 के फैसले ने उस पुराने नजरिए को पलट दिया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की समीक्षा याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं. अदालत ने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद के कुछ पुराने टैक्स दावों को वसूलने की अनुमति दी, हालांकि ब्याज और जुर्माने से राहत दी गई.
यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है. अभी यह कहना सही नहीं होगा कि नए कानून से ओडिशा या छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से इतनी रकम का नुकसान होगा. क्योंकि नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन-सी राज्य लेवी कानून के नए प्रावधानों के तहत जारी रह पाएगी और कौन-सी नहीं. झारखंड का मामला सबसे स्पष्ट है. राज्य के 2026-27 के बजट में खनिज वाली जमीन पर सेस से करीब 14,656 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया गया है. 2025-26 के संशोधित अनुमान में यह रकम करीब 13,442 करोड़ रुपये थी. इसलिए झारखंड के मामले में करीब 14,656 करोड़ रुपये सालाना की संभावित आय दांव पर दिखाई देती है. यही वजह है कि राज्य में इस कानून को लेकर राजनीतिक विरोध तेज हो गया है. झारखंड के सत्तारूढ़ खेमे की ओर से इसे राज्यों के वित्तीय अधिकारों पर हमला बताया गया है.
ओडिशा की स्थिति अलग है. राज्य के लिए खनिज राजस्व बेहद महत्वपूर्ण है. 2024-25 में ओडिशा ने करीब 42 हजार करोड़ रुपये का खनिज राजस्व जुटाया था और 2025-26 की पहली छमाही में ही लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का संग्रह हो चुका था. लेकिन यह पूरा आंकड़ा केवल उस टैक्स या सेस का नहीं है जिसे नया कानून सीमित करता है. इसलिए पूरे 42 हजार करोड़ रुपये को संभावित नुकसान बताना गलत होगा. छत्तीसगढ़ में भी खनिज राजस्व बड़ा स्रोत है. राज्य ने 2025-26 में करीब 16,625 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व दर्ज किया. लेकिन यहां भी यह पूरी रकम नए कानून के दायरे वाली राज्य लेवी के बराबर नहीं है. इसलिए वास्तविक नुकसान का आकलन अलग-अलग लेवी के हिसाब से ही किया जा सकेगा.
संभावना है कि कुछ मामलों में खनन कंपनियों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम हो, लेकिन इसे सीधे तौर पर सभी कंपनियों के टैक्स में कटौती कहना ठीक नहीं होगा. मसलन, अगर किसी खनन कंपनी को रॉयल्टी के अलावा राज्य स्तर पर कोई नया सेस या लेवी देना पड़ता है और नए कानून के बाद ऐसी अतिरिक्त लेवी पर रोक लगती है, तो उसकी कुल लागत घट सकती है. इससे किसी खदान की आर्थिक व्यवहार्यता बेहतर हो सकती है और निवेश के फैसले आसान हो सकते हैं. सरकार की दलील भी यही है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वित्तीय बोझ से पैदा होने वाली अनिश्चितता कम होगी और देश में खनन के लिए ज्यादा समान कारोबारी माहौल तैयार होगा. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. अगर राज्य सरकारों की अतिरिक्त आय सीमित होती है, तो उन्हें विकास, स्थानीय बुनियादी ढांचे और खनन प्रभावित क्षेत्रों पर खर्च के लिए दूसरे स्रोत तलाशने पड़ सकते हैं. इसलिए असली सवाल यह होगा कि राज्यों की कम होती लेवी के बदले खनन उत्पादन, निवेश और दूसरे राजस्व स्रोत कितनी तेजी से बढ़ते हैं.
यही इस पूरे कानून का सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक सवाल है. केंद्र सरकार इसे एकरूपता और निश्चितता की दिशा में कदम बता रही है. उसके मुताबिक अगर हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग टैक्स और सेस लगाने लगे तो पूरे देश में खनन कारोबार की लागत असमान हो सकती है. इससे निवेश प्रभावित होने का खतरा रहता है. लेकिन राज्यों की चिंता बिल्कुल अलग है. उनका तर्क है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस संवैधानिक शक्ति को स्पष्ट रूप से राज्यों के पास माना था, अब संसद उसी शक्ति के इस्तेमाल पर नई सीमाएं लगा रही है. यानी एक तरफ एक देश, एक जैसा खनन ढांचा बनाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का सवाल है. झारखंड के लिए यह बहस और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उसके बजट में अकेले खनिज वाली जमीन के सेस से 14,656 करोड़ रुपये की उम्मीद की गई है.
माइंस एंड मिनरल्स संशोधन कानून को केवल खनन कंपनियों के टैक्स घटाने वाले कानून के तौर पर देखना अधूरा होगा. इसका असली असर केंद्र और राज्यों के बीच खनिज राजस्व और कराधिकार के संतुलन पर पड़ेगा. सरकार के लिए यह खनन क्षेत्र में स्थिरता और निवेश का मामला है. खनिज संपन्न राज्यों के लिए यह उनके अपने संसाधनों से होने वाली कमाई और वित्तीय स्वतंत्रता का सवाल है. 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जो संवैधानिक रास्ता दिया था, 2026 का यह कानून उसी रास्ते पर संसद की ओर से लगाई गई नई सीमा है. अब आगे की असली परीक्षा यह होगी कि इससे खनन उत्पादन और निवेश कितना बढ़ता है और राज्यों की खोती आय की भरपाई किस तरह होती है.