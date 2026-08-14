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खनिज टैक्स पर संसद का बड़ा फैसला: राज्यों के अधिकार पर केंद्र की लगाम, झारखंड को 14,656 करोड़ की चोट?

खनिज टैक्स को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की नई जंग छिड़ गई है. MMDR Amendment Bill 2026 के संसद से पास होने के बाद राज्यों के खनिज अधिकार और Mineral Bearing Land Cess पर बहस तेज हो गई है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 14, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:58 PM IST
खनिज टैक्स पर संसद का बड़ा फैसला: राज्यों के अधिकार पर केंद्र की लगाम, झारखंड को 14,656 करोड़ की चोट?
Image Credit: AI Generated Photo (नए कानून का झारखंड की कमाई और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर कितना असर पड़ेगा?)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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