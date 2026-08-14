/खनिज टैक्स पर संसद का बड़ा फैसला: राज्यों के अधिकार पर केंद्र की लगाम, झारखंड को 14,656 करोड़ की चोट?

संभावना है कि कुछ मामलों में खनन कंपनियों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम हो, लेकिन इसे सीधे तौर पर सभी कंपनियों के टैक्स में कटौती कहना ठीक नहीं होगा. मसलन, अगर किसी खनन कंपनी को रॉयल्टी के अलावा राज्य स्तर पर कोई नया सेस या लेवी देना पड़ता है और नए कानून के बाद ऐसी अतिरिक्त लेवी पर रोक लगती है, तो उसकी कुल लागत घट सकती है. इससे किसी खदान की आर्थिक व्यवहार्यता बेहतर हो सकती है और निवेश के फैसले आसान हो सकते हैं. सरकार की दलील भी यही है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वित्तीय बोझ से पैदा होने वाली अनिश्चितता कम होगी और देश में खनन के लिए ज्यादा समान कारोबारी माहौल तैयार होगा. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. अगर राज्य सरकारों की अतिरिक्त आय सीमित होती है, तो उन्हें विकास, स्थानीय बुनियादी ढांचे और खनन प्रभावित क्षेत्रों पर खर्च के लिए दूसरे स्रोत तलाशने पड़ सकते हैं. इसलिए असली सवाल यह होगा कि राज्यों की कम होती लेवी के बदले खनन उत्पादन, निवेश और दूसरे राजस्व स्रोत कितनी तेजी से बढ़ते हैं.