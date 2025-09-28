DNA: गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?

Temple in Maharashtra: इन खनन माफियाओं ने पूरा पहाड़ ही निगल लिया. अब पहाड़ की चोटी पर जो शिवजी का मंदिर बचा है उसे भी तोड़ने की बारूदी साजिश की जा रही है. किसी भी वक्त मंदिर को बारूद से उड़ा दिये जाने का डर है. मंदिर में जो पुजारी 50 साल से रह रहे हैं वे बेहद डरे हुए हैं.
Trending Photos
बंगाल में कट्टरपंथी ताकतें नमाज का हवाला देकर दुर्गा पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही हैं तो महाराष्ट्र में महबूब बलूच और फिरोज बलूच नाम के खनन माफिया की वजह से एक पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर का अस्तित्व खतरे में है.
खनन माफियाओं ने निगला पहाड़
बड़ी खबर ये है कि इन खनन माफियाओं ने पूरा पहाड़ ही निगल लिया. अब पहाड़ की चोटी पर जो शिवजी का मंदिर बचा है उसे भी तोड़ने की बारूदी साजिश की जा रही है. किसी भी वक्त मंदिर को बारूद से उड़ा दिये जाने का डर है. मंदिर में जो पुजारी 50 साल से रह रहे हैं वे बेहद डरे हुए हैं.
#DNAWithRahulSinha | गया पहाड़ खाई में.. महादेव भी खतरे में!
किसने..मुंबई के पास 'पहाड़' खा लिया ? #DNA #Mumbai #Temple #Mining | @RahulSinhaTV @Tyagiji0744 pic.twitter.com/7W5s7H0geC
— Zee News (@ZeeNews) September 27, 2025
ये पहाड़ मुंबई से 80 किलोमीटर दूर विरार के कनेरफाटा जंगल में है. पिछले साल दिवाली के समय अचानक ही पहाड़ को चारों ओर से घेर दिया गया. फिर कुछ ही दिनों बाद विस्फोटक से चट्टानों को तोड़ा जाने लगा.
बन चुकी है 50 फीट की खाई
टुकड़े-टुकड़े में चट्टानों को तोड़कर वहां गड्ढ़ा कर दिया, जहां एक साल पहले तक पहाड़ था. वहां 50 फीट की खाई बन चुकी है. मंदिर की दीवारों के करीब तक गड्ढे कर दिये हैं. जी न्यूज़ के संवाददाता अंकुर त्यागी अपनी टीम के साथ कनेरफाटा जंगल के उस पहाड़ पर पहुंचे, जिसे माफिया ने गड्डे में बदल दिया है.
जहां के शिव मंदिर के ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है. वहां जो उन्होंने देखा, वो बहुत ही चौंकाने वाला है. मंदिर के चारों तरफ खाई है. गड्डे और मंदिर के गर्भगृह की दीवार के बीच अब मात्र एक या दो फीट की जगह बची हुई है. माफिया विरार के पहाड़ को तोड़कर कैसे मंदिर तोड़ने की कोशिश में है, पहले वो समझिए.
जी न्यूज ने क्या देखा?
मंदिर के गर्भगृह के पास कम जमीन बची है. चारों तरफ पहाड़ खोदे जा चुके हैं. जी न्यूज़ के संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि महबूब बलूच और फिरोज बलूच नाम के दो कंट्रैक्टर को खनन का ठेका मिला है. जेसीबी मशीन से चट्टानों को तोड़ने की शर्त है. मगर विस्फोटक लगाकर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है.
जी न्यूज़ कै कैमरे पर जिलेटिन से पहाड़ तोडने की एक्सक्लूसिव तस्वीर कैद हुई. इसकी अनुमति कंट्रैक्टर को नहीं है. इसका असर मंदिर पर पड़ रहा है. मंदिर में चारों तरफ दरारें आ चुकी है. किसी भी वक्त उसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है.
पुजारी भी आए खौफ में
इस मंदिर के जो पुजारी पिछले 5 दशकों से पूजा-पाठ कर रहे हैं. यहां रह रहे हैं, वे खौफ में हैं. उन्हें डर है कि किसी भी दिन शिव मंदिर टूटकर खाई में समा सकता है. महबूब और फिरोज बलूच ने जिस आहिल खान को बतौर मैनेजर यहां रखा है, जिसकी देखरेख में विस्फोटक से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, उससे पुजारी ने कई बार बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि मंदिर को कहीं और शिफ्ट कर देंगे. पुजारी को आहिल खान ये भी कह रहा है कि वो लोगों को ये ना बताएं कि विस्फोटक लगाकर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं.
सात दशक पुराने मंदिर के टूटने का डर है. आसपास के लोगों में आक्रोश है. लोग साजिशन मंदिर को तोड़े जाने का आरोप लगा रहे हैं. जी न्यूज़ के संवाददाता ने वहां के अवैध खनन और मंदिर पर खतरे को लेकर तहसीलदार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कंट्रैक्टर को नोटिस दिया जा रहा है.
विस्फोटक से पहाड़ तोड़ना अपराध है. यह कानून का उल्लंघन है. और विरार में पिछले एक साल से ये उल्लंघन हो रहा है. अब स्थिति ये है कि किसी भी वक्त पहाड़ पर बना मंदिर टूट सकता है. ये यकीनन बहुत ही गंभीर विषय है. इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.