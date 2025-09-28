Advertisement
trendingNow12939436
Hindi Newsदेश

DNA: गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?

Temple in Maharashtra:  इन खनन माफियाओं ने पूरा पहाड़ ही निगल लिया. अब पहाड़ की चोटी पर जो शिवजी का मंदिर बचा है उसे भी तोड़ने की बारूदी साजिश की जा रही है. किसी भी वक्त मंदिर को बारूद से उड़ा दिये जाने का डर है. मंदिर में जो पुजारी 50 साल से रह रहे हैं वे बेहद डरे हुए हैं. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?

बंगाल में कट्टरपंथी ताकतें नमाज का हवाला देकर दुर्गा पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही हैं तो महाराष्ट्र में महबूब बलूच और फिरोज बलूच नाम के खनन माफिया की वजह से एक पहाड़ पर स्थित शिव मंदिर का अस्तित्व खतरे में है.

खनन माफियाओं ने निगला पहाड़

बड़ी खबर ये है कि इन खनन माफियाओं ने पूरा पहाड़ ही निगल लिया. अब पहाड़ की चोटी पर जो शिवजी का मंदिर बचा है उसे भी तोड़ने की बारूदी साजिश की जा रही है. किसी भी वक्त मंदिर को बारूद से उड़ा दिये जाने का डर है. मंदिर में जो पुजारी 50 साल से रह रहे हैं वे बेहद डरे हुए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये पहाड़ मुंबई से 80 किलोमीटर दूर विरार के कनेरफाटा जंगल में है. पिछले साल दिवाली के समय अचानक ही पहाड़ को चारों ओर से घेर दिया गया. फिर कुछ ही दिनों बाद विस्फोटक से चट्टानों को तोड़ा जाने लगा.

बन चुकी है 50 फीट की खाई

टुकड़े-टुकड़े में चट्टानों को तोड़कर वहां गड्ढ़ा कर दिया, जहां एक साल पहले तक पहाड़ था. वहां 50 फीट की खाई बन चुकी है. मंदिर की दीवारों के करीब तक गड्ढे कर दिये हैं. जी न्यूज़ के संवाददाता अंकुर त्यागी अपनी टीम के साथ कनेरफाटा जंगल के उस पहाड़ पर पहुंचे, जिसे माफिया ने गड्डे में बदल दिया है.

जहां के शिव मंदिर के ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है. वहां जो उन्होंने देखा, वो बहुत ही चौंकाने वाला है. मंदिर के चारों तरफ खाई है. गड्डे और मंदिर के गर्भगृह की दीवार के बीच अब मात्र एक या दो फीट की जगह बची हुई है. माफिया विरार के पहाड़ को तोड़कर कैसे मंदिर तोड़ने की कोशिश में है, पहले वो समझिए.

जी न्यूज ने क्या देखा?

मंदिर के गर्भगृह के पास कम जमीन बची है. चारों तरफ पहाड़ खोदे जा चुके हैं. जी न्यूज़ के संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि महबूब बलूच और फिरोज बलूच नाम के दो कंट्रैक्टर को खनन का ठेका मिला है. जेसीबी मशीन से चट्टानों को तोड़ने की शर्त है. मगर विस्फोटक लगाकर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है.

जी न्यूज़ कै कैमरे पर जिलेटिन से पहाड़ तोडने की एक्सक्लूसिव तस्वीर कैद हुई. इसकी अनुमति कंट्रैक्टर को नहीं है. इसका असर मंदिर पर पड़ रहा है. मंदिर में चारों तरफ दरारें आ चुकी है. किसी भी वक्त उसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है.

पुजारी भी आए खौफ में

इस मंदिर के जो पुजारी पिछले 5 दशकों से पूजा-पाठ कर रहे हैं. यहां रह रहे हैं, वे खौफ में हैं. उन्हें डर है कि किसी भी दिन शिव मंदिर टूटकर खाई में समा सकता है. महबूब और फिरोज बलूच ने जिस आहिल खान को बतौर मैनेजर यहां रखा है, जिसकी देखरेख में विस्फोटक से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, उससे पुजारी ने कई बार बात करने की कोशिश की तो उसने कहा कि मंदिर को कहीं और शिफ्ट कर देंगे. पुजारी को आहिल खान ये भी कह रहा है कि वो लोगों को ये ना बताएं कि विस्फोटक लगाकर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं.

सात दशक पुराने मंदिर के टूटने का डर है. आसपास के लोगों में आक्रोश है. लोग साजिशन मंदिर को तोड़े जाने का आरोप लगा रहे हैं. जी न्यूज़ के संवाददाता ने वहां के अवैध खनन और मंदिर पर खतरे को लेकर तहसीलदार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कंट्रैक्टर को नोटिस दिया जा रहा है.

विस्फोटक से पहाड़ तोड़ना अपराध है. यह कानून का उल्लंघन है. और विरार में पिछले एक साल से ये उल्लंघन हो रहा है. अब स्थिति ये है कि किसी भी वक्त पहाड़ पर बना मंदिर टूट सकता है. ये यकीनन बहुत ही गंभीर विषय है. इस पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
kangana ranaut
'क्या मैं अछूत हूं',क्यों भड़कीं BJP सांसद कंगना,क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
bareilly violence
मुसलमान पत्थर चलाए, तौकीर के बच्चे विदेश में पढ़ें? बलि का बकरा क्यों बने मुस्लिम
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
;