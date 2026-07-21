/कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोले- सरकार चर्चा को तैयार है लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए

Rahul Gandhi Protest: कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरने पर बैठे राहुल गांधी से मिलने पहुंचे. मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता अपनी बात से मुकर गए और जब केंद्र सरकार ने उनकी पहली मांग मान ली, तो उन्होंने एक और मांग रख दी.
PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विरोध प्रदर्शन शुरू होने के लगभग एक घंटे बाद वहां पहुंचे और राहुल गांधी से मुलाकात की. दोनों नेताओं को कुछ मिनटों तक बातचीत करते देखा गया और मंत्री के जाने के बाद, कांग्रेस सांसदों ने कहा कि बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और पार्टी की मांगें पूरी नहीं हुईं.
मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने 'X 'हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पता चला है कि मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस नेता अचानक अपने समर्थकों के साथ अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को उनसे बातचीत करने के लिए उस जगह पर भेजा.
#WATCH | Delhi: On meeting Rahul Gandhi during over Congress's protest at Lok Kalyan Marg, Union Minister Jitendra Singh says, "Late this afternoon, we got to know that the Congress Party leaders had suddenly sat on the Dharna. So the government found it appropriate to assign me… pic.twitter.com/t5m9VERcxT
— ANI (@ANI) July 21, 2026
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से अपना धरना खत्म करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि यह जगह विरोध-प्रदर्शन के लिए नहीं है और यहां धरना देने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही थी.
मंत्री ने बताया कि राहुल गांधी ने मांग रखी कि अगर सरकार NEET और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वह तुरंत अपना धरना खत्म कर देंगे. उन्होंने ने कहा,' कुछ ही देर में सरकार के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांग मान ली गई है और सरकार NEET और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है.' उन्होंने आगे कहा,' जब यह जानकारी राहुल गांधी को दी गई तो उन्होंने कहा कि वह केवल इतने से ही सहमत नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन मांगा.'
मंत्री ने बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगें हैं, संसद में चर्चा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. उन्होंने कहा,' जब उन्हें याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी मांगें बदल गई हैं, जब उन्हें शांति से समझाने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर का अपनी बात से इतनी जल्दी पीछे हटना शोभा नहीं देता तो उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार है. जब होम सेक्रेटरी ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह जगह धरने के लिए सही नहीं है, तो उनका जवाब था कि जहां चाहें वहां बैठना भी उनका अधिकार है.'
कुछ समय पहले, यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता, जैसे कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड़ के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गयेहैं। सरकार ने इस वरिष्ठ…
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 21, 2026
उन्होंने आगे कहा,' राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता और विपक्ष के नेता का अपनी बात से पीछे हटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के हर नियम के खिलाफ है. सरकार NEET और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है. इसके उलट कांग्रेस पार्टी ने नियमों के मुताबिक इस गंभीर मामले पर औपचारिक चर्चा के लिए अब तक कोई नोटिस नहीं दिया है. राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है.'