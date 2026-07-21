/कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोले- सरकार चर्चा को तैयार है लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए

मंत्री ने बताया कि राहुल गांधी ने मांग रखी कि अगर सरकार NEET और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वह तुरंत अपना धरना खत्म कर देंगे. उन्होंने ने कहा,' कुछ ही देर में सरकार के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांग मान ली गई है और सरकार NEET और उससे जुड़े आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है.' उन्होंने आगे कहा,' जब यह जानकारी राहुल गांधी को दी गई तो उन्होंने कहा कि वह केवल इतने से ही सहमत नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी आश्वासन मांगा.'