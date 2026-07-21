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कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोले- सरकार चर्चा को तैयार है लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए

Congress Protest Outside PM Residence: कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे. मंत्री ने राहुल पर अपनी बात से मुकरने का आरोप लगाया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 21, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:35 PM IST
कांग्रेस के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बोले- सरकार चर्चा को तैयार है लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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