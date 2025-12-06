अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा

Nagaland News: भारत कई विविधताओं से भरा देश है. पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत भूमि कई संस्कृतियों का अनोखा संगम है. भारत की लोकसंस्कृति की गूंज दुनियाभर में है. ऐसे ही पूर्वोत्तर की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का रंग उस समय और गहरा हो गया, जब केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को नागालैंड के अंगामी समुदाय के पारंपरिक कार्यक्रम में शामिल हुए. तीन दिन के दौरे पर नागालैंड पहुंचे सिंधिया यहां के सभी आयोजन में मौजूद रहे. वो बड़े जोश से अंगामी जनजाति की धुनों और रिवाजों में घुलते हुए नजर आए.

पारंपरिक नृत्य करते नजर आए सिंधिया

कार्यक्रम के दौरान जब पारंपरिक नगाड़ों और ड्रमों की धुनें गूंजीं, तब सिंधिया भी खुद को रोक नहीं पाए. वे वहां मौजूद समुदाय के सदस्यों के साथ पारंपरिक नृत्य करने लगे दिखे. उनके चेहरे की सहज मुस्कान और कदमों की लय ने वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया. स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, जिसका जवाब सिंधिया ने उसी आत्मीयता के साथ दिया. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया.

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शामिल होने के बाद सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रति उनका लगाव केवल औपचारिक नहीं, बल्कि आत्मिक है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की संस्कृति को केवल देखा नहीं जाता, इसे आत्मा से महसूस किया जाता है. अंगामी समुदाय की ऊर्जा, अनुशासन और सांस्कृतिक समृद्धि अद्भुत है.

आभारी हूं ...

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पारंपरिक नृत्य का वीडियो शेयर करते हुए सिंधिया ने पोस्ट में लिखा, 'जब अंगामी ड्रम बजते हैं, तो आप खड़े नहीं रहते, आप उनके साथ नाचते हैं. नागालैंड के अद्भुत उत्साह, ऊर्जा और जीवंत संस्कृति की गर्मजोशी के लिए हृदय से आभारी हूं.'

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज दिखा है. अक्टूबर में दशहरा के दौरान ग्वालियर में उनका राजशाही अंदाज देखने को मिला था. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पुत्र महान आर्यमन सिंधिया राजसी वेशभूषा पहनकर देवघर पहुंचे थे और करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की. पूजन के बाद सिंधिया ने महाआरती की थी.

इसके बाद रियासतकालीन परंपरा की परंपराओं के जैसे 'राज दरबार' लगा, जिसमें सिंधिया रियासत के 'सरदारों' ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पुत्र का स्वागत किया. (आईएएनएस)