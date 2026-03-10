Advertisement
2017 से 2023 तक 1050 आतंकी हमले, 687 आतंकवादी ढेर; संसद में सरकार ने बताया कश्मीर का हाल

India Terror Attack List: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में आतंकवाद पर आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें 2017 से 2023 के बीच हुए आतंकवादी हमलों और घटना का जिक्र है. इस दौरान हमलों में मारे गए आतंकवादी, सुरक्षा कर्मचारी और आम नागरिकों की संख्या भी बताई गई है.  

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:25 PM IST
Nityanand Rai: गृह राज्य मंत्री (MoS) नित्यानंद राय ने संसद में देश की सुरक्षा को लेकर एक पत्र शेयर किया. इस पत्र में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा लिए गए कड़े रुख के आंकड़े थे. उन्होंने पिछले सात सालों में 2017 से 2023 के बीच देश में दर्ज आतंकवादी हमलों और घटनाओं की संख्या बताई. साथ ही इस दौरान मारे गए आतंकवादी और शहीद हुए सुरक्षाकर्मी और नागरिकों के भी आंकड़े बताएं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन सात सालों में न केवल आतंकी घटनाओं में कमी आई है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों ने भी बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया किया है. 

सुरक्षा बलों का आतंकवाद पर कड़ा प्रहार

संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 से 2023 तक सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ कई ऑपरेशन किए, इस दौरान कुल 687 आतंकवादियों को मार गिराया गया. इतना ही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने 616 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया. भारत सरकार का ये आंकड़ा दिखाता है कि 'जीर टॉलरेंस' की नीति के तहत सुरक्षा बल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. 

शहीद हुए सुरक्षाकर्मी 

गृह मंत्रालय के शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2023 के बीच देश में दर्ज किए गए आतंकवादी हमलों और घटनाओं की संख्या 1050 रही है. ऐसे में जहां एक तरफ 687 आतंकवादियों को ढेर किया गया है. वहीं आतंकवाद की इस आग के चपेट में देश के कई नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी आए. इन सात सालों में कुल 288 सुरक्षाकर्मी बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए. वहीं 802 सुरक्षाकर्मी देश भर के अलग-अलग हमलों में घायल भी हुए. 

आम नागरिकों की गई जान

देशभर में हुए इन आतंकवादी हमलों में आम नागरिकों की भी जान गई. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2023 के दौरान हुए इन हमलों में 243 आम नागरिकों की जान चली गई. वहीं 599 लोग घायल हुए. हालांकि सरकार प्रभावित परिवारों को राहत और सुरक्षा देती रही है.

