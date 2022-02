लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) के खेलकूद राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) और विधान सभा चुनाव (Assembly Elections) में फेफना क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के उम्मीदवार उपेंद्र तिवारी (Upendra Tiwari) शुक्रवार को दौड़ते हुए नामांकन पत्र दाखिल (Filing Nomination Papers) करने पहुंचे.

मौजूद लोगों ने बताया आंखों देखा किस्सा

प्रत्‍यक्षदर्शियों (Eyewitnesses) के अनुसार उपेंद्र तिवारी (Upendra Tiwari) शुक्रवार को भाजपा उम्मीदवार (BJP Candidate) के रूप में जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर (Collectorate Complex Of District Headquarters) में जब नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो नामांकन (Enrollment) करने में तकरीबन तीन मिनट समय ही शेष रह गया था.

कम समय होने के कारण लगानी पड़ी दौड़

उन्होंने बताया कि कम समय होने के कारण तिवारी (Upendra Tiwari) को मुख्य द्वार से नामांकन कक्ष (Enrollment Room) तक दौड़ लगानी पड़ी. उत्तर प्रदेश के खेल कूद राज्‍य मंत्री (Minister Of State For Sports Of Uttar Pradesh) (स्‍वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने विधान सभा चुनाव (Assembly Elections) में जिले की फेफना विधान सभा सीट से उम्मीदवार (Candidate) घोषित किया है.

पहले भी जीत चुके हैं चुनाव

समय के अभाव (Lack Of Time) में हुआ ऐसा किस्सा शायद ही कभी कोई भूल पाएगा. उल्लेखनीय है कि तिवारी (Upendra Tiwari) 2017 और 2012 में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) से विधान सभा चुनाव (Assembly Elections) जीते थे.

