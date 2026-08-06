/अनशन खत्म कराने पहुंचे मंत्री, फिर टूटा वादा! सोनम वांगचुक ने खोले अस्पताल वाले 15 मिनट के राज

Sonam Wangchuk latest statement : पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के साथ अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक ने अनशन टूटने के तेरहवें दिन केंद्र सरकार के मंत्रियों पर भड़कते हुए उनसे किया गया वादा तोड़ने का आरोप लगाया है. वांगचुक ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा, 'उनके 26 दिन के भूख हड़ताल खत्म करने की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गईं, जबकि ऐसा न करने का भरोसा दिया गया था.'
अपने इसी इंटरव्यू में सोनम ने अस्पताल के बेड पर अनशन टूटने के पहले के 15 मिनट क्या कुछ हुआ, उसकी इनसाइड स्टोरी मीडिया से पहली बार साझा की है.
सोनम वांगचुक ने 23 जुलाई की आधी रात क्या कुछ हुआ, उसके एक-एक पल का हाल दुनिया को सुनाते हुए उन्हें ट्रोल करने वालों को एक बार फिर करारा जवाब दिया है. उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर उनका भरोसा कमजोर हो गया है.
इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में वांगचुूक ने कहा, 'आधी रात को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से हुई मुलाकात की तस्वीरें वायदे के मुताबिक तब तक जारी नहीं की जानी थीं, जब तक विपक्षी दलों के नेता और छात्र प्रतिनिधि भी इस घोषणा का हिस्सा न बन जाते.'
59 साल के वांगचुक ने कहा, 'मंत्रियों के अपने फोटोग्राफर थे. उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो तस्वीरें जारी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया, जबकि हमारे लद्दाख में परंपरा है कि जब सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगें मानती है, तब उपवास को जूस या सूप पिलाकर खत्म कराया जाता है. लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इसे सिर्फ सत्तारूढ़ दल का कार्यक्रम बनाया जाए. मैं चाहता था कि दूसरे दलों के नेता और छात्रों के प्रतिनिधि भी वहां रहें.'
वांगचुक ने अपनी बातचीत में आगे दावा किया कि मंत्रियों ने उनकी इस बात पर सहमति जताई थी. बैठक में खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस समझौते का गवाह बनाया गया था.
उन्होंने आईबी अधिकारियों से कहा था कि आप इस समझौते के गवाह हैं. जब तक मैं सभी दलों के नेताओं के साथ ये खबर जारी न करूं, तब तक कोई भी तस्वीर मीडिया में नहीं जाएगी. उन्होंने भी इस पर सहमति जताई थी. लेकिन वांगचुक का आरोप है कि बेड पर लेटे-लेटे वहीं कुछ ही मिनटों में यह समझौता टूट गया.
उन्होंने कहा, 'मैं दूसरे दलों के नेताओं की तस्वीरें इकट्ठा कर रहा था. तभी विदिन फाइव मिनट्स एक सीनियर आईबी अधिकारी हांफते और घबराते हुए अंदर आकर बोले कि पता नहीं कैसे, लेकिन ये तस्वीरें टीवी चैनलों पर चलने लगी हैं, तब मैं कुछ असहज हुआ.'
वांगचुक ने इस आरोप को भी खारिज किया कि उन्होंने आधी रात को सरकार के साथ कोई गुप्त समझौता कर अपना अनशन खत्म किया.
उन्होंने कहा, 'अगर मुझे समझौता ही करना होता तो मैं 26 दिन तक भूख हड़ताल पर क्यों बैठता? मैं इससे पहले भी कई बड़े समझौते कर सकता था. यहां तक कि मैं शिक्षा मंत्री बनाने जैसी मांग भी कर सकता था. अगर सौदेबाजी करनी होती तो मेरे पास बहुत मौके थे.'
वांगचुक ने कहा, मोदी सरकार के मंत्रियों ने अपना वादा तोड़ दिया. इसलिए अब इन नेताओं पर मेरा विश्वास नहीं रहा. आपको बताते चलें कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी.
सेहत बिगड़ने के बाद 18 जुलाई को पुलिस उन्हें जबरन जंतर-मंतर से उठाकर दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल ले गई थी, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल में भर्ती कराया गया.
तब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में याचिका दायर की फिर 21 जुलाई को वांगचुक को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीन दिन बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे.