JNU Violence: जेएनयू हिंसा पर सरकार सख्त, शिक्षा मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में रामनवमी (Ram Navami) के मौके पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education) ने जेएनयू से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है. रामनवमी पर जेएनयू कैंपस में लेफ्ट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े स्टूडेंट्स के बीच झड़प हुई थी, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए थे.

Union Ministry of Education seeks report from JNU over unrest in the university campus on the occasion of Ram Navami. pic.twitter.com/IRUiDNt7Rw

