यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा; विदेश मंत्रालय ने उठाया रिहाई का मुद्दा

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से जंग हो रही है. दोनों देश एक दूसरे को ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं. इसी बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 27 भारतीय अब भी रूस की सेना में सेवा दे रहे हैं.
Trending Photos
Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन में कई सालों से जंग हो रही है. दोनों देश एक दूसरे पर जमकर गोला-बारूद बरसा रहे हैं. इससे दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसी बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार 27 भारतीय नागरिक वर्तमान में रूसी सेना में सेवारत हैं. हम इस मामले में उनके परिवारों के साथ लगातार संपर्क में हैं. हमने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है.
युवाओं को दिया जा रहा है लालच
आगे बोलते हुए कहा कि हम एक बार फिर सभी भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में सेवा देने के लिए दिए जा रहे प्रस्तावों से दूर रहने का आग्रह करते हैं, क्योंकि ये खतरे और जान के लिए जोखिम से भरे हैं. इसके अलावा कहा कि हमने हाल ही में भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किए जाने की रिपोर्ट देखी हैं. जिसने खतरों को बार-बार उजागर किया है. बता दें कि रूस-यूक्रेन जंग में भारतीय युवकों को लालच देकर मोर्चे पर भेजा जा रहा है.
साल के शुरुआत में इतनी थी संख्या
इससे पहले इस साल की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने बताया था कि 127 भारतीय रूस की सेना में शामिल हो गए हैं. उनमें से 98 लोगों को बातचीत के जरिए सेवा से मुक्त करा दिया गया है. उस दौरान 13 भारतीय रूसी सेना में सेवा दे रहे थे जिनमें से 12 लोग लापता बताए गए थे. भारत में रूसी दूतावास ने पिछले साल ये भी कहा था की रूस अपनी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती नहीं कर रहा है. उनका ये बयान जुलाई 2024 में मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद आया था. दूतावास ने ये भी कहा था कि वह यूक्रेन में पहले से तैनात भारतीयों की रिहाई के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ काम कर रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.