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अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं ले सकेंगे खांसी की दवा, 'सिरप' पर मचे बवाल के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला

Cough Syrup: बीते दिन कफ सिरप को लेकर बवाल मचा था. अब मोदी सरकार ने कहा है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के खांसी की दवा नहीं मिलेगी. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 16, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:00 AM IST
अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं ले सकेंगे खांसी की दवा, 'सिरप' पर मचे बवाल के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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