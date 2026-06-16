हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि यह बदलाव एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद किया गया है जो दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट नियमों के पब्लिकेशन के साथ शुरू हुआ था. फाइनल नियमों को नोटिफाई करने से पहले स्टेकहोल्डर्स से मिले, जहां पर ऑब्जेक्शन और सुझावों की जांच की गई थी. ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) के साथ कंसल्टेशन के बाद इस बदलाव को नोटिफाई किया गया था, और यह ऑफिशियल गजट में ड्रग्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के पब्लिकेशन के साथ लागू हो गया है.