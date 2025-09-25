लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल

Sonam Wangchuk: गृह मंत्रालय ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के संस्थान स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसमें अधिनियम के कई उल्लंघनों का हवाला दिया गया है. सोनम वांगचुक का यह संस्था सांस्कृतिक और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए विदेशी चंदा इकट्ठ करता था, जो एफसीआरए के तहत रेजिस्टर्ड थी और इसके पास रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी था.

इससे पहले 20 अगस्त, 2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 10 सितंबर को एक रिमाइंडर जारी किया गया, जिसमें सोनम के एनजीओ से पूछा गया कि उसका लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए? जबकि संस्था ने 19 सितंबर को इसपर जवाब दिया था.

वहीं, गृह मंत्रालय ने लद्दाख के एजुकेशनल और कल्चरल मूवमेंट के आंदोलन के जवाब की जांच की. जांच के दौरान कई तरह के उल्लंघनों को लिस्टेड किया गया. जिसमें अनियमित जमा. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, सोनम वांगचुक ने एसोसिएशन के एफसीआरए खाते में 3.5 लाख रुपये जमा किए, जिसे मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन बताया.

SECMOL का तर्क

SECMOL ने तर्क दिया कि यह FCRA निधि से खरीदी गई एक पुरानी बस की बिक्री से मिली ये रकम थी, लेकिन मंत्रालय ने जवाब को 'मान्य नहीं' पाया और फाइलिंग में विसंगतियों और संबंधित क्रेडिट एंट्री के अभाव का उल्लेख किया.

लोकल फंड और एफसीआरए खाता

वित्त वर्ष 2020-21 में, तीन व्यक्तियों से 54,600 रुपये की स्थानीय निधि एफसीआरए खाते में जमा की गई, जिसे एसईसीएमओएल ने वॉलंटियर्स की गलती माना. जबकि गृह मंत्रालय ने ने इसे धारा 17 का उल्लंघन माना. बता दें कि, लेह में हिंसक प्रदर्शन में चार लोगों की मौत हो गई है, जबकिस 70 से ज्यादा घायल हो गए हैं. ये भी पढ़ें:- 'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई हिंसा की INSIDE STORY