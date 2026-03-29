पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', गलत रिपोर्ट से सदमे में आया परिवार

Telangana Minor Pregnancy Report News: कई बार गलत मेडिकल जांच किस तरह परिवार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, यह तेलंगाना के एक परिवार ने प्रत्यक्ष रूप से भुगत लिया. राज्य के वारंगल जिले के नरसंपेट कस्बे में एक लड़की पेट दर्द की शिकायत के बाद अपनी मां के साथ डायग्नोस्टिक सेंटर पर स्कैनिंग कराने पहुंची. वहां नाबालिग लड़की को गलती से गर्भवती बता दिया गया, जिससे परिवार में गहरा आक्रोश फैल गया और उनकी सेंटर के कर्मचारियों के साथ झड़प हो गई.

अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में नाबालिग को बताया प्रेग्नेंट

रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की को कई दिनों से लगातार पेट दर्द बना हुआ था. डॉक्टर को दिखाने पर उन्होंने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी. उनकी सलाह के बाद परिवार एक स्थानीय स्कैनिंग सेंटर में गया, जहां पर स्कैन रिपोर्ट में उसे गर्भवती बताया गया. यह सुनते ही पूरा परिवार सदमे में आ गया.

दूसरी रिपोर्ट में पता चला, गांठ पनप रही थी

इसके बाद उन्होंने दूसरी जगह टेस्ट करवाया तो पता चला कि पेट में एक छोटी गांठ पनप रही है, जिसकी वजह से यह दर्द बन रहा है. यह रिपोर्ट मिलने के बाद परिवार का पारा हाई हो गया. वे नई डायग्नोसिस रिपोर्ट लेकर नरसंपेट स्कैनिंग सेंटर पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टाफ पर गंभीर मानसिक आघात पहुंचाने का आरोप लगाया.

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दोनों पक्षों में जमकर हुई झड़प

दोनों पक्षों के बीच बहस होते-होते झड़प तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया. दोनों पक्षों ने नरसंपेट पुलिस स्टेशन में अपनी-अपनी शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच चल रही है.

पीड़ित परिवार ने की कार्रवाई की मांग

पीड़ित परिवार ने पुलिस से लापरवाह मेडिकल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऐसी गलत डायग्नोसिस किसी भी परिवार की जिंदगी खराब कर सकती हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. उधर, डॉक्टरों ने एक छोटी सर्जिकल प्रक्रिया कर उस गांठ को निकाल दिया है.